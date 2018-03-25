вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вихідні в травні 2019: скільки будуть відпочивати українці

Вихідні в травні 2019: скільки будуть відпочивати українці
Травневі свята в 2019 році принесуть кілька додаткових вихідних для українців.

Згідно із календарем вихідних, поданим Мінсоцполітики, у травні українці будуть мати два додаткових вихідних – 1 та 9 травня, - пише 24 канал.

Вихідні у травні 2019

Календар свят 2019 передбачає 9 вихідних у травні включаючи святкові дні і звичайні вихідні.

Таким чином, українці будуть відпочивати додатково 1 травня у середу.

Вихідним буде 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який припадає на четвер.

Окрім того, робочий день 8 травня будуть скороченим на 1 годину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вихідні, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький виш «утеплять» за 7 мільйонів євро
Сьогодні, 17:52
Двох неповнолітніх з Бангладешу утримували в непристосованих приміщеннях на Волині
Сьогодні, 17:41
Вихідні в травні 2019: скільки будуть відпочивати українці
Сьогодні, 17:32
Що дарували і чим вражали: як міністр освіти «інспектувала» луцький ліцей № 27. ФОТО
Сьогодні, 17:17
Чоловікові, який вкрав автівку у волинянина, дали 5 років тюрми
Сьогодні, 17:14
Схожі новини
Вихідні на Великдень: скільки відпочиватимуть українці Вихідні на Великдень: скільки відпочиватимуть українці
09 березень, 14:20
Скільки днів українці будуть відпочивати на Великдень Скільки днів українці будуть відпочивати на Великдень
15 лютий, 12:45
Травневі свята: скільки будуть відпочивати українці Травневі свята: скільки будуть відпочивати українці
25 березень, 2018, 21:04
Повідомили, скільки буде вихідних на Новий рік та Різдво Повідомили, скільки буде вихідних на Новий рік та Різдво
05 листопад, 2017, 13:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький виш «утеплять» за 7 мільйонів євро
Сьогодні, 17:52
 0
Двох неповнолітніх з Бангладешу утримували в непристосованих приміщеннях на Волині
Сьогодні, 17:41
 0
Вихідні в травні 2019: скільки будуть відпочивати українці
Сьогодні, 17:32
 0
Що дарували і чим вражали: як міністр освіти «інспектувала» луцький ліцей № 27. ФОТО
Сьогодні, 17:17
 0
Чоловікові, який вкрав автівку у волинянина, дали 5 років тюрми
Сьогодні, 17:14
 0
Медіа
відео
1/8