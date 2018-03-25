Вихідні в травні 2019: скільки будуть відпочивати українці
Сьогодні, 17:32
Травневі свята в 2019 році принесуть кілька додаткових вихідних для українців.
Згідно із календарем вихідних, поданим Мінсоцполітики, у травні українці будуть мати два додаткових вихідних – 1 та 9 травня, - пише 24 канал.
Вихідні у травні 2019
Календар свят 2019 передбачає 9 вихідних у травні включаючи святкові дні і звичайні вихідні.
Таким чином, українці будуть відпочивати додатково 1 травня у середу.
Вихідним буде 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який припадає на четвер.
Окрім того, робочий день 8 травня будуть скороченим на 1 годину.
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Згідно із календарем вихідних, поданим Мінсоцполітики, у травні українці будуть мати два додаткових вихідних – 1 та 9 травня, - пише 24 канал.
Вихідні у травні 2019
Календар свят 2019 передбачає 9 вихідних у травні включаючи святкові дні і звичайні вихідні.
Таким чином, українці будуть відпочивати додатково 1 травня у середу.
Вихідним буде 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який припадає на четвер.
Окрім того, робочий день 8 травня будуть скороченим на 1 годину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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