Вихідні в травні 2019: скільки будуть відпочивати українці





Згідно із календарем вихідних, поданим Мінсоцполітики, у травні українці будуть мати два додаткових вихідних – 1 та 9 травня, - пише



Вихідні у травні 2019



Календар свят 2019 передбачає 9 вихідних у травні включаючи святкові дні і звичайні вихідні.



Таким чином, українці будуть відпочивати додатково 1 травня у середу.



Вихідним буде 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який припадає на четвер.



Окрім того, робочий день 8 травня будуть скороченим на 1 годину.

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