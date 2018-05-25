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У волинського атовця поцупили вікна в новобудові

У волинського атовця поцупили вікна в новобудові
Упродовж останнього місяця в Любешівському районі почастішали крадіжки.

Про це сьогодні зазначив на спільному засіданні постійних комісій районної ради заступник керівника Маневицької місцевої прокуратури Вадим Бас, - пише газета Нове життя.

Так, в одній із новобудов у Любешові зловмисники вирізали вікна.

Анатолій Купрійчик із Дольська у 2014-2015-их захищав цілісність України на Сході. Як учасник антитерористичної операції отримав земельну ділянку у Любешові, в районі так званого «аеродрому». Уже встиг там і будинок спорудити. На зиму вікна встановили. Думали, трішки потепліє – і візьмуться до будівельних внутрішніх робіт. Але днями у цій новій оселі «похазяйнували» крадії – вирізали усі вікна.

За словами Анатолія Купрійчика, його земельна ділянка – на окраїні, там ще не підведена електролінія, а сусідній житловий будинок знаходиться за метрів триста.

«Коли ми приїхали, то ще видно було сліди від автомобіля, взуття. Як ми вияснили, машина ніби повернула у бік В’язівного. Це все зафіксувала і поліція, яку ми викликали відразу», - поділився молодий господар.

У районному відділі поліції підтвердили ці дані, поінформувавши, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Наразі тривають слідчі дії, збирається інформація, а по факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Окрім того, працівники Любешівського відділення поліції поінформували, що упродовж 4-12 березня надійшло шість повідомлень про вчинені крадіжки (злодії поцупили гроші, телефон). По всіх цих фактах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 КК України.


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Теги: новобудова, крадіжка, Любешів
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