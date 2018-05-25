У волинського атовця поцупили вікна в новобудові





Про це сьогодні зазначив на спільному засіданні постійних комісій районної ради заступник керівника Маневицької місцевої прокуратури Вадим Бас, - пише газета



Так, в одній із новобудов у Любешові зловмисники вирізали вікна.



Анатолій Купрійчик із Дольська у 2014-2015-их захищав цілісність України на Сході. Як учасник антитерористичної операції отримав земельну ділянку у Любешові, в районі так званого «аеродрому». Уже встиг там і будинок спорудити. На зиму вікна встановили. Думали, трішки потепліє – і візьмуться до будівельних внутрішніх робіт. Але днями у цій новій оселі «похазяйнували» крадії – вирізали усі вікна.



За словами Анатолія Купрійчика, його земельна ділянка – на окраїні, там ще не підведена електролінія, а сусідній житловий будинок знаходиться за метрів триста.



«Коли ми приїхали, то ще видно було сліди від автомобіля, взуття. Як ми вияснили, машина ніби повернула у бік В’язівного. Це все зафіксувала і поліція, яку ми викликали відразу», - поділився молодий господар.



У районному відділі поліції підтвердили ці дані, поінформувавши, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Наразі тривають слідчі дії, збирається інформація, а по факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Окрім того, працівники Любешівського відділення поліції поінформували, що упродовж 4-12 березня надійшло шість повідомлень про вчинені крадіжки (злодії поцупили гроші, телефон). По всіх цих фактах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останнього місяця в Любешівському районі почастішали крадіжки.Про це сьогодні зазначив на спільному засіданні постійних комісій районної ради заступник керівника Маневицької місцевої прокуратури Вадим Бас, - пише газета Нове життя Так, в одній із новобудов у Любешові зловмисники вирізали вікна.із Дольська у 2014-2015-их захищав цілісність України на Сході. Як учасник антитерористичної операції отримав земельну ділянку у Любешові, в районі так званого «аеродрому». Уже встиг там і будинок спорудити. На зиму вікна встановили. Думали, трішки потепліє – і візьмуться до будівельних внутрішніх робіт. Але днями у цій новій оселі «похазяйнували» крадії – вирізали усі вікна.За словами Анатолія Купрійчика, його земельна ділянка – на окраїні, там ще не підведена електролінія, а сусідній житловий будинок знаходиться за метрів триста.«Коли ми приїхали, то ще видно було сліди від автомобіля, взуття. Як ми вияснили, машина ніби повернула у бік В’язівного. Це все зафіксувала і поліція, яку ми викликали відразу», - поділився молодий господар.У районному відділі поліції підтвердили ці дані, поінформувавши, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Наразі тривають слідчі дії, збирається інформація, а по факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Окрім того, працівники Любешівського відділення поліції поінформували, що упродовж 4-12 березня надійшло шість повідомлень про вчинені крадіжки (злодії поцупили гроші, телефон). По всіх цих фактах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 КК України.

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