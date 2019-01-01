вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У громаді на Волині священик передумав переходити до ПЦУ за парафіянами

У громаді на Волині священик передумав переходити до ПЦУ за парафіянами
Настоятель храму Бориса й Гліба в селі Шклинь Горохівського район передумав переходити в ПЦУ і планує залишитися в УПЦ МП.

Про це пише «Волинь Online» з посиланням на сайт Союз православних журналістів.

Настоятель храму, протоієрей Олександр Фидрин нещодавно оголосив, що йде під протекторат єпископа нової церковної структури Гавриїла Кризини. У момент зміни замків протоієрей Олександр у храмі був відсутній.

Громада, яка йде до ПЦУ, опечатала двері храму, однак прихильники УПЦ МП стали обурюватися. У результаті обидві сторони домовилися.

Як йдеться у повідомленні сайту, громада хотіла йти під керівництво єпископа ПЦУ Михайла Зінкевича, який був одним із найбільш впливових претендентів на пост предстоятеля нової церковної структури, однак той відмовився від виборів.

“Невдоволення частини прихильників нової церковної структури в селі Шклинь розділили і у Волинській «єпархії» ПЦУ/Київського патріархату. 10 березня 2019 року в Шклинь завітав представник УПЦ КП з сусіднього населеного пункту, для підтримки він взяв з собою хористів. На питання місцевих жителів про мету візиту «священик» відповів, що хоче «привітати» настоятеля. В результаті «привітань» в храмі не служив ніхто. Настоятель церкви святих Бориса і Гліба, який до цього багато років очолював парафію, в серцях оголосив, що повертається під юрисдикцію УПЦ”, — повідомило джерело СПЖ.

За попередніми даними, 30 парафіян з релігійної громади храму Бориса і Гліба вирішили залишатися в УПЦ МП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: громада, священик, ПЦУ, МП, перехід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині священик передумав переходити до ПЦУ за парафіянами
Сьогодні, 02:41
Кожен третій українець довіряє поліції – дослідження
Сьогодні, 01:34
Покусав щонайменше трьох дітей: у Луцьку пес «тероризує» людей. ФОТО
Сьогодні, 00:29
13 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Жінка, котра постраждала в аварії, в якій загинув Юрій Яцюк, потребує допомоги
12 березень, 23:58
Схожі новини
Громади двох сіл на Волині заявили про вихід з Московського патріархату Громади двох сіл на Волині заявили про вихід з Московського патріархату
25 лютий, 08:26
Ще 3 волинські громади виходять з Московського патріархату Ще 3 волинські громади виходять з Московського патріархату
25 лютий, 03:24
В УПЦ МП покарали священика з Горохівщини, який вирішив перейти до нової церкви разом з громадою В УПЦ МП покарали священика з Горохівщини, який вирішив перейти до нової церкви разом з громадою
12 лютий, 07:33
До ПЦУ хоче приєднатись ще одна волинська громада До ПЦУ хоче приєднатись ще одна волинська громада
11 березень, 04:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді на Волині священик передумав переходити до ПЦУ за парафіянами
Сьогодні, 02:41
 0
Кожен третій українець довіряє поліції – дослідження
Сьогодні, 01:34
 0
Покусав щонайменше трьох дітей: у Луцьку пес «тероризує» людей. ФОТО
Сьогодні, 00:29
 0
13 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Жінка, котра постраждала в аварії, в якій загинув Юрій Яцюк, потребує допомоги
12 березень, 23:58
 0
Медіа
відео
1/8