У громаді на Волині священик передумав переходити до ПЦУ за парафіянами





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Настоятель храму, протоієрей Олександр Фидрин нещодавно оголосив, що йде під протекторат єпископа нової церковної структури Гавриїла Кризини. У момент зміни замків протоієрей Олександр у храмі був відсутній.



Громада, яка йде до ПЦУ, опечатала двері храму, однак прихильники УПЦ МП стали обурюватися. У результаті обидві сторони домовилися.



Як йдеться у повідомленні сайту, громада хотіла йти під керівництво єпископа ПЦУ Михайла Зінкевича, який був одним із найбільш впливових претендентів на пост предстоятеля нової церковної структури, однак той відмовився від виборів.



“Невдоволення частини прихильників нової церковної структури в селі Шклинь розділили і у Волинській «єпархії» ПЦУ/Київського патріархату. 10 березня 2019 року в Шклинь завітав представник УПЦ КП з сусіднього населеного пункту, для підтримки він взяв з собою хористів. На питання місцевих жителів про мету візиту «священик» відповів, що хоче «привітати» настоятеля. В результаті «привітань» в храмі не служив ніхто. Настоятель церкви святих Бориса і Гліба, який до цього багато років очолював парафію, в серцях оголосив, що повертається під юрисдикцію УПЦ”, — повідомило джерело СПЖ.



За попередніми даними, 30 парафіян з релігійної громади храму Бориса і Гліба вирішили залишатися в УПЦ МП.

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