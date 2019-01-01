Шахрайські схеми: як в Україні оформляють кредити на чужі паспорти









Схема №1: випросити кредит "у товариша"



Пенсіонерка в Житомирській області оформила 11 кредитів на сусідів і знайомих. І щоразу жінка вмовляла "жертв" допомогти їй. Мовляв, їй терміново потрібні гроші, а в банку відмовляються позичити.



"У деяких випадках шахрайці вдалося навіть умовити людей взяти кредити для неї двічі, причому суми, як правило, зростали удвічі", — повідомляють у прес-службі поліції. Сумна історія про хворих родичів, жахливі життєві обставини дозволили пенсіонерці "заробити" 140 тис. грн.



Зрозуміло, кредити вона не повертала, тоді гроші почали вимагати з добродушних жертв, а вони звернулися в поліцію. Юрист Олександр Плахотник пояснює: навіть якщо в цьому випадку вдасться довести факт шахрайства, банку все одно, для чого клієнт брав гроші: щоб допомогти бідній пенсіонерці чи щоб купити новий телевізор. У будь-якому разі повертати гроші доведеться.



Шахраї масово оформлюють кредити на чужі паспорти: як врятуватися українцям



"На моїй практиці теж зустрічалися такі ситуації. Я б не сказав, що це завзяті шахраї. Іноді люди беруть на іншого знайомого кредит більше, погашають стару заборгованість, а "решту" витрачають. Це така собі фінансова піраміда: взяти наступний кредит, щоб погасити попередній. Але ось проблема в тому, що рано чи пізно кількість людей, які погоджуються псувати свою кредитну історію і брати кредит для пенсіонерки, закінчується. Ось тоді починаються проблеми", — пояснює юрист.



До речі, за такий злочин пенсіонерці загрожує до трьох років позбавлення волі, згідно зі ст. 190 ККУ (шахрайство). А щоб повернути гроші, постраждалим доведеться окремо судитися з жінкою і через суд повертати кошти.



Схема №2: отримати кредит на чужі документи



"Продам паспорти України, якісна поліграфія, до реєстру не вносимо", — на спеціалізованих прихованих форумах можна зустріти десятки таких оголошень. Щоб при цьому паспорт не можна було відрізнити від справжнього, достатньо роздобути серію, номер, адресу реєстрації та ПІБ з чинного документа. Останню інформацію також можна придбати всього за $10-20.



В результаті, вклеївши своє фото, шахрай отримують практично справжній документ, який рядовий працівник банку або кредитної компанії не відрізнить від оригіналу.



Паспортні дані продають працівники банків, чиновники і навіть працівники лікарень. Інформацію акумулюють у спеціальних базах і продають пакетами. Причому один пакет можна продати десятки разів.



"Якщо більш ніж 30 разів продавалося, немає сенсу купувати. Там все палене вже давно", — радить нам один із продавців у Даркнет. Свій "пакет" з 300 паспортів він оцінює у $300. За ці гроші можна отримати архівний документ зі сканами нібито справжніх документів.





"Останнім часом шахрайські оформлення кредитів почастішали саме в мікрофінансовій сфері, де для отримання невеликої суми достатньо лише даних/скану паспорта, ІПН і номера телефону з банківською карткою. Зазвичай аферисти беруть суми до 10-15 000 грн", — йдеться у повідомленні однієї з великих українських фірм, яка займається видачею кредитів на короткий термін. Ця компанія, як і інші, також потрапила у скандал через оформлення боргу на чужі документи.



При цьому шахраї навіть не обтяжували себе купівлею інформації з обмежених баз — паспорти нібито отримали з сайту Prozorro. В усякому разі, так пояснили у самій фірмі.



Варто зазначити, що оформлення кредиту для шахраїв дуже трудомісткий процес. Значно легше купити базу номерів з ПІБ і обдзвонювати всіх, називаючись представником банку. У розмові важливо переконати жертву, що її банківський рахунок у небезпеці і тому необхідно передати працівнику банку інформацію про карту, суму залишку, а потім ще й назвати чотири цифри, які прийдуть на телефон, нібито щоб "підтвердити свою особистість".



Схема №3: кредити оформлюють самі банкіри



Працівник відділення одного з великих українських банків оформив на своїх клієнтів кредити на загальну суму 220 тис. грн. Сталося це, як повідомляють у поліції, в Сумській області. Жертви схеми відкривали зарплатні картки у фінансовій установі і автоматично отримували кредитку.



Працівник відділу банку, маючи доступ до всіх рахунків, підробляв підписи своїх клієнтів і від їхнього імені отримував кредити. Гроші забирав собі, а щомісяця оплачував тільки відсотки за користування боргом. У цьому випадку банк списує усі кредити, а гроші вимагатиме вже у колишнього працівника, якому за зловживання службовими повноваженнями загрожує до 8 років в'язниці.



"Взагалі заявляти необхідно лише в тому випадку, якщо паспорт вкрадено, а не загублено. Але! Якщо на ваш загублений паспорт оформлять кредит, заява в поліцію у перший день зникнення дозволить довести, що ви не могли здійснити цю операцію", — пояснює юрист.



"Якщо у вас запитали паспорт у супермаркеті, якщо його перевіряють у готелі, наприклад, щоб засвідчити вашу особу, достатньо показати документ у руках, приховавши при цьому його серію і номер. Тоді підробити документ з ідентичними вашим даними буде складніше", — радить Плахотник .



Серія і номер паспорта, ІПН, дата народження і прописка — особиста інформація. Якщо хтось запитує у вас ці дані, вони повинні отримати письмовий дозвіл на обробку персональних даних. Більше того, цю інформацію не можна вказувати в інтернеті, на вимогу нібито працівників банку по телефону тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні активізувалося кредитне шахрайство. Жертвою може стати будь-хто — паспорти та інші особисті дані продають в інтернеті, а зловмисники призвичаїлися підробляти практично будь-які документи. OBOZREVATEL з'ясував, як працюють шахраї і що робити, щоб не стати жертвою схеми.Пенсіонерка в Житомирській області оформила 11 кредитів на сусідів і знайомих. І щоразу жінка вмовляла "жертв" допомогти їй. Мовляв, їй терміново потрібні гроші, а в банку відмовляються позичити."У деяких випадках шахрайці вдалося навіть умовити людей взяти кредити для неї двічі, причому суми, як правило, зростали удвічі", — повідомляють у прес-службі поліції. Сумна історія про хворих родичів, жахливі життєві обставини дозволили пенсіонерці "заробити" 140 тис. грн.Зрозуміло, кредити вона не повертала, тоді гроші почали вимагати з добродушних жертв, а вони звернулися в поліцію. Юрист Олександр Плахотник пояснює: навіть якщо в цьому випадку вдасться довести факт шахрайства, банку все одно, для чого клієнт брав гроші: щоб допомогти бідній пенсіонерці чи щоб купити новий телевізор. У будь-якому разі повертати гроші доведеться.Шахраї масово оформлюють кредити на чужі паспорти: як врятуватися українцям"На моїй практиці теж зустрічалися такі ситуації. Я б не сказав, що це завзяті шахраї. Іноді люди беруть на іншого знайомого кредит більше, погашають стару заборгованість, а "решту" витрачають. Це така собі фінансова піраміда: взяти наступний кредит, щоб погасити попередній. Але ось проблема в тому, що рано чи пізно кількість людей, які погоджуються псувати свою кредитну історію і брати кредит для пенсіонерки, закінчується. Ось тоді починаються проблеми", — пояснює юрист.До речі, за такий злочин пенсіонерці загрожує до трьох років позбавлення волі, згідно зі ст. 190 ККУ (шахрайство). А щоб повернути гроші, постраждалим доведеться окремо судитися з жінкою і через суд повертати кошти."Продам паспорти України, якісна поліграфія, до реєстру не вносимо", — на спеціалізованих прихованих форумах можна зустріти десятки таких оголошень. Щоб при цьому паспорт не можна було відрізнити від справжнього, достатньо роздобути серію, номер, адресу реєстрації та ПІБ з чинного документа. Останню інформацію також можна придбати всього за $10-20.В результаті, вклеївши своє фото, шахрай отримують практично справжній документ, який рядовий працівник банку або кредитної компанії не відрізнить від оригіналу.Паспортні дані продають працівники банків, чиновники і навіть працівники лікарень. Інформацію акумулюють у спеціальних базах і продають пакетами. Причому один пакет можна продати десятки разів."Якщо більш ніж 30 разів продавалося, немає сенсу купувати. Там все палене вже давно", — радить нам один із продавців у Даркнет. Свій "пакет" з 300 паспортів він оцінює у $300. За ці гроші можна отримати архівний документ зі сканами нібито справжніх документів."Останнім часом шахрайські оформлення кредитів почастішали саме в мікрофінансовій сфері, де для отримання невеликої суми достатньо лише даних/скану паспорта, ІПН і номера телефону з банківською карткою. Зазвичай аферисти беруть суми до 10-15 000 грн", — йдеться у повідомленні однієї з великих українських фірм, яка займається видачею кредитів на короткий термін. Ця компанія, як і інші, також потрапила у скандал через оформлення боргу на чужі документи.При цьому шахраї навіть не обтяжували себе купівлею інформації з обмежених баз — паспорти нібито отримали з сайту Prozorro. В усякому разі, так пояснили у самій фірмі.Варто зазначити, що оформлення кредиту для шахраїв дуже трудомісткий процес. Значно легше купити базу номерів з ПІБ і обдзвонювати всіх, називаючись представником банку. У розмові важливо переконати жертву, що її банківський рахунок у небезпеці і тому необхідно передати працівнику банку інформацію про карту, суму залишку, а потім ще й назвати чотири цифри, які прийдуть на телефон, нібито щоб "підтвердити свою особистість".Працівник відділення одного з великих українських банків оформив на своїх клієнтів кредити на загальну суму 220 тис. грн. Сталося це, як повідомляють у поліції, в Сумській області. Жертви схеми відкривали зарплатні картки у фінансовій установі і автоматично отримували кредитку.Працівник відділу банку, маючи доступ до всіх рахунків, підробляв підписи своїх клієнтів і від їхнього імені отримував кредити. Гроші забирав собі, а щомісяця оплачував тільки відсотки за користування боргом. У цьому випадку банк списує усі кредити, а гроші вимагатиме вже у колишнього працівника, якому за зловживання службовими повноваженнями загрожує до 8 років в'язниці."Взагалі заявляти необхідно лише в тому випадку, якщо паспорт вкрадено, а не загублено. Але! Якщо на ваш загублений паспорт оформлять кредит, заява в поліцію у перший день зникнення дозволить довести, що ви не могли здійснити цю операцію", — пояснює юрист."Якщо у вас запитали паспорт у супермаркеті, якщо його перевіряють у готелі, наприклад, щоб засвідчити вашу особу, достатньо показати документ у руках, приховавши при цьому його серію і номер. Тоді підробити документ з ідентичними вашим даними буде складніше", — радить Плахотник .Серія і номер паспорта, ІПН, дата народження і прописка — особиста інформація. Якщо хтось запитує у вас ці дані, вони повинні отримати письмовий дозвіл на обробку персональних даних. Більше того, цю інформацію не можна вказувати в інтернеті, на вимогу нібито працівників банку по телефону тощо.

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