У Луцьку «автоандон» на джипі заблокував тротуар. ФОТО
Сьогодні, 16:08
У Луцьку скаржаться на порушника паркування, який перегородив тротуар.
Про це написала Ольга Шевчук у спільноті "АвтоАндони Луцька".
"Пані чи пане, які припаркували свою машинку на новій бруківці, тротуар - то місце для пішоходів, для мам з дітьми, які через вас ходять проїжджою частиною. Всі вже побачили, що в вас гарна машина, майте совість. Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради, вас дуже чекають на Грушевського 20", - йдеться у повідомленні.
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Про це написала Ольга Шевчук у спільноті "АвтоАндони Луцька".
"Пані чи пане, які припаркували свою машинку на новій бруківці, тротуар - то місце для пішоходів, для мам з дітьми, які через вас ходять проїжджою частиною. Всі вже побачили, що в вас гарна машина, майте совість. Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради, вас дуже чекають на Грушевського 20", - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 3
Яка совість в цього бариги з купленими правами ,шило в шини і на другий раз раз буде паркуватись по людськи ,інакше цього гандона рваного не навчити .
це не андон - це у людини такий хуторянський спосіб саамовираження! Гейропс...
Я не защищаю это старое говно но а если ему негде оставить авто?
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