У Луцьку «автоандон» на джипі заблокував тротуар. ФОТО

У Луцьку скаржаться на порушника паркування, який перегородив тротуар.Про це написалау спільноті "АвтоАндони Луцька"."Пані чи пане, які припаркували свою машинку на новій бруківці, тротуар - то місце для пішоходів, для мам з дітьми, які через вас ходять проїжджою частиною. Всі вже побачили, що в вас гарна машина, майте совість. Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради, вас дуже чекають на Грушевського 20", - йдеться у повідомленні.