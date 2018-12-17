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У Луцьку «автоандон» на джипі заблокував тротуар. ФОТО

У Луцьку «автоандон» на джипі заблокував тротуар. ФОТО
У Луцьку скаржаться на порушника паркування, який перегородив тротуар.

Про це написала ‎Ольга Шевчук‎ у спільноті "АвтоАндони Луцька".

"Пані чи пане, які припаркували свою машинку на новій бруківці, тротуар - то місце для пішоходів, для мам з дітьми, які через вас ходять проїжджою частиною. Всі вже побачили, що в вас гарна машина, майте совість. Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради, вас дуже чекають на Грушевського 20", - йдеться у повідомленні.

У Луцьку «автоандон» на джипі заблокував тротуар. ФОТО
У Луцьку «автоандон» на джипі заблокував тротуар. ФОТО

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Теги: автоандон, паркування, порушення
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Коментарі 3
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Яка совість в цього бариги з купленими правами ,шило в шини і на другий раз раз буде паркуватись по людськи ,інакше цього гандона рваного не навчити .
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це не андон - це у людини такий хуторянський спосіб саамовираження! Гейропс...
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Я не защищаю это старое говно но а если ему негде оставить авто?
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