У «PremierCity» – шість прем'єрних стрічок*





Мультфільм «Диво-Парк», 0+ (Допрем'єрні покази!)

Одного разу фантазерка Джун виявляє, що придуманий нею чудовий Парк розваг реальний! Але його існування під загрозою, і Джун потрібен план порятунку її Мрії. Допоможуть дівчинці її нові друзі - чарівні звірі Парку.



https://premiercity.com.ua/divo-park-wonder-park-7466/







Фільм «Майбутній король», 0+

Повсякденні проблеми 12-річного Алекса відходять на другий план після того, як він знаходить легендарний Екскалібур. І тепер, коли меч короля Артура опиняється в руках самого невдачливого підлітка в Британії, починається грандіозна пригода, в ході якого Алекс і його друзі повинні зупинити злу середньовічну чарівницю Моргану і не дати їй знищити світ.



Квитки: https://premiercity.com.ua/maibutnii-korol-the-kid-who-would-be-king-7470/



Фільм «Пригоди Мії та білого лева», 0+

Десятирічна Міа разом з батьками і братом переїжджає до Південної Африки, де сім'я купує ферму з розведення левів. Дівчинку нічого не радує на новому місці, вона відчуває себе чужою і дуже самотньою. Але одного разу в її житті з'являється справжній друг - біле левеня на ім'я Чарлі. Вони ростуть разом, і з кожним днем зростає їх міцна прихильність один до одного. Однак через три роки Мія дізнається жахливу новину - Чарлі загрожує небезпека. Тоді вона вирішує втекти і знайти для свого друга новий будинок, де він буде щасливий і вільний. Удвох дівчинка і лев відправляються в подорож по південноафриканської савані, відкриваючи для себе унікальну красу Чорного Континенту.



Квитки:







Фільм «Чесний чоловік», 16+

Паризька історія про кохання, смерть, дружбу та зраду. Друга режисерська робота Луї Гарреля – любовний трикутник навиворіт, де кожен герой найбільше на світі любить... себе.



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Фільм «Свята Агата», 16+

1957 рік, маленьке містечко штату Джорджія. Молода авантюристка Мері втекла від жорстокого батька і хоче зав'язати з шахрайством. А коли дівчина дізнається, що вагітна, у неї не залишається вибору, окрім як сховатися в жіночому монастирі. Черниці з порога заявляють їй, що установа позбулася підтримки церкви, і тут панують свої суворі порядки, але Мері може піти, як тільки захоче. Переслідувана баченнями з минулого, і спостерігаючи дивну поведінку подруг по нещастю, дівчина розуміє, що черниці щось приховують.



Квитки:







Фільм «Скажені канікули», 16+

Маріон - розв'язна і вільна, їй за тридцять, вона самодостатня і не дуже розбірлива в зв'язках. Знайомитися з хлопцями в Tinder для неї звична справа. Бен - серйозний чоловік, слово «рутина» йому добре знайоме, і він не дуже досвідчений в плані знайомств по інтернету. Вік, місто Париж і додаток Tinder в телефонах - більше нічого спільного між ними немає. Але відбувається Match, і ці двоє закохуються один в одного на першому ж побаченні. Збожеволівши від спонтанної радості, вони тут же вирішують відправитися в спільну відпустку. У Болгарію. Дикунами. Як скоро вони виявлять, що їх уявлення про ідеальні канікули, м'яко кажучи, не збігаються?



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