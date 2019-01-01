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В Україні заборонили гормональні контрацептиви для жінок

В Україні заборонили гормональні контрацептиви для жінок
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила дві серії препарату "Моделль Тренд".

Таке рішення відомство ухвалило 12 березня, - повідомляє 24 канал.

Мова йде про "Моделль Тренд", таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 24 світло-рожевих (активних) таблетки та по 4 білих таблетки (плацебо) у блістері; по 1 блістеру в коробці серії 6DZ009A, 7DZ001A.

Виробником ліків є ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія.

Дві серії препарату заборонили через відклик від ТОВ "Тева Україна".

Ліки застосовують для пероральної контрацепції.

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Теги: ліки, заборона, медицина
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