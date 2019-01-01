В Україні заборонили гормональні контрацептиви для жінок





Таке рішення відомство ухвалило 12 березня, - повідомляє



Мова йде про "Моделль Тренд", таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 24 світло-рожевих (активних) таблетки та по 4 білих таблетки (плацебо) у блістері; по 1 блістеру в коробці серії 6DZ009A, 7DZ001A.



Виробником ліків є ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія.



Дві серії препарату заборонили через відклик від ТОВ "Тева Україна".



Ліки застосовують для пероральної контрацепції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила дві серії препарату "Моделль Тренд".Таке рішення відомство ухвалило 12 березня, - повідомляє 24 канал Мова йде про "Моделль Тренд", таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 24 світло-рожевих (активних) таблетки та по 4 білих таблетки (плацебо) у блістері; по 1 блістеру в коробці серії 6DZ009A, 7DZ001A.Виробником ліків є ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія.Дві серії препарату заборонили через відклик від ТОВ "Тева Україна".Ліки застосовують для пероральної контрацепції.

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