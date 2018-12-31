Готуємось до виборів: що ми повинні знати про повноваження Президента





З різних інформаційних ресурсів нас постійно закликають підтримувати того чи іншого кандидата. Повідомляє



Кандидати нам постійно обіцяють «золоті гори». Нас переконують рекламними роликами та намагаються підкупити популістичними обіцянками. Внаслідок цього українці раз у раз розчаровуються у своїх політичних лідерах та обранцях різних рівнів та в політичній еліті країни загалом. Однією із основних причин того, що ми стаємо жертвами прийомів політтехнологів та власних сподівань, є низький рівень політичної культури населення.



У рамках інформаційної кампанії «Голосуй свідомо», яку розпочав Громадянський Рух «СВІДОМІ» до уваги виборців пропонується серія аналітичних статей, метою яких є роз’яснення особливостей посади Президента України та перебігу виборчої кампанії. Розпочати ми вирішили із повноважень гаранта Конституції. Адже дуже важливим є розуміння того, які функції та обов’язки покладені на главу держави та які інструменти для реалізації своїх обіцянок та програми має загальнообраний лідер країни.



У нашому суспільстві Президента прийнято вважати основною посадовою особою в українській політиці. Зазвичай людьми він сприймається як головний фактор усіх суспільних змін, перемог та невдач, які відбуваються в державі. Але заради справедливості слід відзначити, що це не зовсім так. Часто ми не задумаємося над тим, які повноваження та обов’язки має глава держави. Цьому підіграють самі політики та засоби масової інформації, які створюють хибний образ всемогутності політика у президентському кріслі. Це відбувається тоді, коли з екранів телевізорів нам обіцяють вирішити всі проблеми, які нас турбують, зазвичай не пояснюючи, яким чином будуть це робити та чи матимуть вони достатньо інструментів та можливостей для реалізації обіцяного в разі перемоги на виборах. Таку картину ми можемо спостерігати зараз - в самий розпал виборчих перегонів. Але якщо ми хочемо побудувати якісно іншу державу, то слід розпочати із себе. І врешті зрозуміти, кого і на яку посаду ми обираємо.



Насамперед Україна за формою правління – парламентсько-президентська республіка. Тобто в Україні парламент має переваги при формуванні уряду, який несе відповідальність за реалізацію внутрішньої політики. Відповідно уряд несе колективну й індивідуальну відповідальність перед парламентом. Натомість основні функції і повноваження Президента України визначаються Конституцією і є далекими від того, що кандидати обіцяють пересічним громадянам.



Відповідно до V розділу Конституції, серед основних обов’язків, покдадених на Президента України є:



- забезпечувати державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;



- представляти державу в міжнародних відносинах, здійснювати керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, вести переговори та укладати міжнародні договори України;



- призначати та звільняти глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях, а також приймати вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;



- вносити до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;



- призначати на посади та звільняти з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань та здійснювати керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;



- приймати відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;



- очолювати Раду національної безпеки і оборони України;



присвоювати вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;



- приймати рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, а також про надання притулку в Україні;



- створювати у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;



- нагороджувати державними нагородами;



- здійснювати помилування та звертатися з посланнями до народу і з щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.



Також слід відзначити, що Президент України може призначити позачергові вибори до Верховної Ради України у терміни, встановлені Конституцією, приймати рішення про визнання іноземних держав, призначати всеукраїнський референдум та здійснювати ще ряд інших повноважень, зазначених в Конституції, які лише частково мають вплив на внутрішньополітичні процеси, але є далеко не визначальними. Тобто основні повноваження Президента України, відповідно до Конституції, лежать у сфері зовнішньої політики та оборони держави як Головнокомандуючого Збройними Силами України.







Звичайним громадянам часто бракує часу та можливостей, щоб належно розібратись у цих питаннях. Багато хто просто вважає це марнуванням часу, адже «всі політики однакові» і «все одно нічого не зміниться». Навіть якщо зміни і відбуваються, вони просто залишаються не поміченими, через те, що ніхто не аналізує ні існуючу політичну ситуацію, ні перспектив тих чи інших дій влади. Однак, настав час ставитися до виборів із більшою відповідальністю та усвідомленням того, наскільки це є важливим для нашого майбутнього.







Усім нам слід добре подумати, яка людина, враховуючи політичний досвід та професійні якості, потрібна Україні в ролі Президента, враховуючи повноваження, обов’язки та інструменти впливу глави держави на різні сфери. Лише зваживши перелічені «за» та «проти», український виборець здатний зробити виважений, мудрий та свідомий вибір.



Матеріал підготовлено Громадянським Рухом «СВІДОМІ» в рамках інформаційної кампанії «Голосуй свідомо»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тяжко не погодитися із відомим висловом, що найкращий голос на виборах – голос розуму. У реаліях українського суспільства, яке постійно потрапляє напередодні виборів під тиск медіа, цей вислів є надзвичайно актуальним.З різних інформаційних ресурсів нас постійно закликають підтримувати того чи іншого кандидата. Повідомляє ІА "Конкурент" Кандидати нам постійно обіцяють «золоті гори». Нас переконують рекламними роликами та намагаються підкупити популістичними обіцянками. Внаслідок цього українці раз у раз розчаровуються у своїх політичних лідерах та обранцях різних рівнів та в політичній еліті країни загалом. Однією із основних причин того, що ми стаємо жертвами прийомів політтехнологів та власних сподівань, є низький рівень політичної культури населення.У рамках інформаційної кампанії «Голосуй свідомо», яку розпочав Громадянський Рух «СВІДОМІ» до уваги виборців пропонується серія аналітичних статей, метою яких є роз’яснення особливостей посади Президента України та перебігу виборчої кампанії. Розпочати ми вирішили із повноважень гаранта Конституції. Адже дуже важливим є розуміння того, які функції та обов’язки покладені на главу держави та які інструменти для реалізації своїх обіцянок та програми має загальнообраний лідер країни.У нашому суспільстві Президента прийнято вважати основною посадовою особою в українській політиці. Зазвичай людьми він сприймається як головний фактор усіх суспільних змін, перемог та невдач, які відбуваються в державі. Але заради справедливості слід відзначити, що це не зовсім так. Часто ми не задумаємося над тим, які повноваження та обов’язки має глава держави. Цьому підіграють самі політики та засоби масової інформації, які створюють хибний образ всемогутності політика у президентському кріслі. Це відбувається тоді, коли з екранів телевізорів нам обіцяють вирішити всі проблеми, які нас турбують, зазвичай не пояснюючи, яким чином будуть це робити та чи матимуть вони достатньо інструментів та можливостей для реалізації обіцяного в разі перемоги на виборах. Таку картину ми можемо спостерігати зараз - в самий розпал виборчих перегонів. Але якщо ми хочемо побудувати якісно іншу державу, то слід розпочати із себе. І врешті зрозуміти, кого і на яку посаду ми обираємо.Насамперед Україна за формою правління – парламентсько-президентська республіка. Тобто в Україні парламент має переваги при формуванні уряду, який несе відповідальність за реалізацію внутрішньої політики. Відповідно уряд несе колективну й індивідуальну відповідальність перед парламентом. Натомість основні функції і повноваження Президента України визначаються Конституцією і є далекими від того, що кандидати обіцяють пересічним громадянам.Відповідно до V розділу Конституції, серед основних обов’язків, покдадених на Президента України є:- забезпечувати державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;- представляти державу в міжнародних відносинах, здійснювати керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, вести переговори та укладати міжнародні договори України;- призначати та звільняти глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях, а також приймати вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;- вносити до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;- призначати на посади та звільняти з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань та здійснювати керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;- приймати відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;- очолювати Раду національної безпеки і оборони України;присвоювати вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;- приймати рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, а також про надання притулку в Україні;- створювати у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;- нагороджувати державними нагородами;- здійснювати помилування та звертатися з посланнями до народу і з щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.Також слід відзначити, що Президент України може призначити позачергові вибори до Верховної Ради України у терміни, встановлені Конституцією, приймати рішення про визнання іноземних держав, призначати всеукраїнський референдум та здійснювати ще ряд інших повноважень, зазначених в Конституції, які лише частково мають вплив на внутрішньополітичні процеси, але є далеко не визначальними. Тобто основні повноваження Президента України, відповідно до Конституції, лежать у сфері зовнішньої політики та оборони держави як Головнокомандуючого Збройними Силами України.Звичайним громадянам часто бракує часу та можливостей, щоб належно розібратись у цих питаннях. Багато хто просто вважає це марнуванням часу, адже «всі політики однакові» і «все одно нічого не зміниться». Навіть якщо зміни і відбуваються, вони просто залишаються не поміченими, через те, що ніхто не аналізує ні існуючу політичну ситуацію, ні перспектив тих чи інших дій влади. Однак, настав час ставитися до виборів із більшою відповідальністю та усвідомленням того, наскільки це є важливим для нашого майбутнього.Усім нам слід добре подумати, яка людина, враховуючи політичний досвід та професійні якості, потрібна Україні в ролі Президента, враховуючи повноваження, обов’язки та інструменти впливу глави держави на різні сфери. Лише зваживши перелічені «за» та «проти», український виборець здатний зробити виважений, мудрий та свідомий вибір.

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