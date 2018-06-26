Волинянину, який вкрав люк у Луцьку, дали 3 роки тюрми





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише



Інцидент трапився 30 квітня 2018 року. Злодій проник через металевий паркан у сховище на територію огородженої ділянки лабораторії. Викрадений люк належав Волинській філії державної установи «Інститут охорони грунтів України». Згідно з висновком судово-товарознавчої експертизи, його вартість становить 566 гривень.



Чоловік не одружений, не працює, проживав у дачному масиві «Лаврів».



Суд визнав винним обвинуваченого у вчиненні злочину та за крадіжку призначив покарання у вигляді 3 років позбавленні волі. Строк відбуття покарання порахували з 28.11.2018 року, тобто з моменту фактичного затримання. Також в дохід держави з чоловіка стягнули 715 гривень за проведення судових експертиз.



При винесенні вироку суд врахував те, що чоловік був раніше судимий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу приміщення агрохімічної лабораторії на вулиці Мамсурова у Луцьку нетверезий чоловік викрав каналізаційний люк.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише Конкурент Інцидент трапився 30 квітня 2018 року. Злодій проник через металевий паркан у сховище на територію огородженої ділянки лабораторії. Викрадений люк належав Волинській філії державної установи «Інститут охорони грунтів України». Згідно з висновком судово-товарознавчої експертизи, його вартість становить 566 гривень.Чоловік не одружений, не працює, проживав у дачному масиві «Лаврів».Суд визнав винним обвинуваченого у вчиненні злочину та за крадіжку призначив покарання у вигляді 3 років позбавленні волі. Строк відбуття покарання порахували з 28.11.2018 року, тобто з моменту фактичного затримання. Також в дохід держави з чоловіка стягнули 715 гривень за проведення судових експертиз.При винесенні вироку суд врахував те, що чоловік був раніше судимий.

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