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Волинянину, який вкрав люк у Луцьку, дали 3 роки тюрми

Волинянину, який вкрав люк у Луцьку, дали 3 роки тюрми
Поблизу приміщення агрохімічної лабораторії на вулиці Мамсурова у Луцьку нетверезий чоловік викрав каналізаційний люк.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише Конкурент.

Інцидент трапився 30 квітня 2018 року. Злодій проник через металевий паркан у сховище на територію огородженої ділянки лабораторії. Викрадений люк належав Волинській філії державної установи «Інститут охорони грунтів України». Згідно з висновком судово-товарознавчої експертизи, його вартість становить 566 гривень.

Чоловік не одружений, не працює, проживав у дачному масиві «Лаврів».

Суд визнав винним обвинуваченого у вчиненні злочину та за крадіжку призначив покарання у вигляді 3 років позбавленні волі. Строк відбуття покарання порахували з 28.11.2018 року, тобто з моменту фактичного затримання. Також в дохід держави з чоловіка стягнули 715 гривень за проведення судових експертиз.

При винесенні вироку суд врахував те, що чоловік був раніше судимий.

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Теги: люк, крадіжка, суд, волинянин
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