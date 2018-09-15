Військового з Волині, який був терористом «ДНР», засудили до 9 років тюрми

За участь у терористичній організації «ДНР» засудили військовослужбовця з Волині.За матеріалами Управління СБ України у Волинській області заочно засудили військовослужбовця Збройних Сил України за ухилення від несення служби та участь у терористичній організації «ДНР», - повідомили у прес-службі УСБ України у Волинській області.Оперативники спецслужби встановили, що у квітні 2014 року волинянин був призваний до лав Збройних Сил України та направлений для проходження служби в район проведення АТО.Влітку того ж року старший солдат потрапив у полон до проросійських бойовиків. Через кілька місяців, зрадивши військовій присязі, чоловік вступив до терористичної організації «ДНР», де зі зброєю в руках служив у так званій першій мотострілковій бригаді терористів, відомій як «Перша слов`янська бригада»."Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав перебіжчика винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 409 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, і призначив йому покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.Наразі зрадника оголошено у розшук.Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового рішення до виконання.Вирок набув законної сили", - йдеться у повідомленні.