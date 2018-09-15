Військового з Волині, який був терористом «ДНР», засудили до 9 років тюрми
Сьогодні, 15:47
За участь у терористичній організації «ДНР» засудили військовослужбовця з Волині.
За матеріалами Управління СБ України у Волинській області заочно засудили військовослужбовця Збройних Сил України за ухилення від несення служби та участь у терористичній організації «ДНР», - повідомили у прес-службі УСБ України у Волинській області.
Оперативники спецслужби встановили, що у квітні 2014 року волинянин був призваний до лав Збройних Сил України та направлений для проходження служби в район проведення АТО.
Влітку того ж року старший солдат потрапив у полон до проросійських бойовиків. Через кілька місяців, зрадивши військовій присязі, чоловік вступив до терористичної організації «ДНР», де зі зброєю в руках служив у так званій першій мотострілковій бригаді терористів, відомій як «Перша слов`янська бригада».
"Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав перебіжчика винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 409 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, і призначив йому покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі зрадника оголошено у розшук.
Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового рішення до виконання.
Вирок набув законної сили", - йдеться у повідомленні.
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За матеріалами Управління СБ України у Волинській області заочно засудили військовослужбовця Збройних Сил України за ухилення від несення служби та участь у терористичній організації «ДНР», - повідомили у прес-службі УСБ України у Волинській області.
Оперативники спецслужби встановили, що у квітні 2014 року волинянин був призваний до лав Збройних Сил України та направлений для проходження служби в район проведення АТО.
Влітку того ж року старший солдат потрапив у полон до проросійських бойовиків. Через кілька місяців, зрадивши військовій присязі, чоловік вступив до терористичної організації «ДНР», де зі зброєю в руках служив у так званій першій мотострілковій бригаді терористів, відомій як «Перша слов`янська бригада».
"Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав перебіжчика винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 409 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, і призначив йому покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі зрадника оголошено у розшук.
Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового рішення до виконання.
Вирок набув законної сили", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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