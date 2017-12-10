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Дизель-поїзд сполученням «Ковель – Ягодин» тимчасово не курсуватиме

Дизель-поїзд сполученням «Ковель – Ягодин» тимчасово не курсуватиме
У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегоні Ковель – Мацеїв 18 березня 2019 року не курсуватиме дизель-поїзд №6374/6375 сполученням "Ковель – Ягодин".

Повідомляє прес-центр Львівської залізниці.

Адміністрація залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у розкладі руху цього поїзда під час планування поїздок на вказаний день.

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Теги: потяг, Ковель-Ягодин, розклад, зміна, ремонт
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