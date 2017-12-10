Дизель-поїзд сполученням «Ковель – Ягодин» тимчасово не курсуватиме





Повідомляє прес-центр



Адміністрація залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у розкладі руху цього поїзда під час планування поїздок на вказаний день.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегоні Ковель – Мацеїв 18 березня 2019 року не курсуватиме дизель-поїзд №6374/6375 сполученням "Ковель – Ягодин".Повідомляє прес-центр Львівської залізниці Адміністрація залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у розкладі руху цього поїзда під час планування поїздок на вказаний день.

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