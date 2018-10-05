На Волині планують будувати завод для переробки відходів птахофабрик





Про це інформує видання



Обговорення будівництва заводу «Біопротеїн» на території Мишівської сільської ради розпочалося у 2015 році, тобто задовго до створення Іваничівської ОТГ.



ТзОВ «Біопротеїн» зареєстроване у Луцьку в 2015 році з метою будівництва заводу із переробки відходів від забою птиці та одержання протеїну. Завод спеціалізуватиметься на виробництві готових кормів для тварин, які утримуються на фермах. Керівництво ТзОВ запевняє, що ніякої шкоди довкілюю така діяльність не несе.



Питання щодо будівництва заводу вперше підняли, коли Мишівська сільрада входила до Іваничівського району. Зокрема, 16 листопада 2015 року в Мишеві відбулися громадські слухання щодо будівництва цеху виробництва кормів для дрібних і непродуктивних тварин та цеху технічних фабрикатів на території сільради поза межами населеного пункту.



16 квітня 2018 року, розглянувши лист першого заступника начальника головного управління держгеокадастру у Волинській області Полякова, Іваничівська селищна рада вирішила погодити у виставленні на земельні торги щодо формування лоту для продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 8,2305 гектарів.



За результатами земельних торгів 18 червня 2018 року був заключений договір оренди земель державної власності на території Іваничівського району в особі першого заступника начальника головного управління держгеокадастру у Волинській області Анатолія Полякова та ТзОВ «Біопротеїн» в особі директора Миколи Маківки.



Ділянка, де планують будувати завод, знаходиться неподалік відстійників Іваничівського цукрового заводу. Інвестори обіцяють населенню створити близько 80 робочих місць, де зможуть працювати місцеві жителі.



На заводі перероблятимуть відходи від Нововолинської та Володимир-Волинської птахофабрик. Транспортувати їх будуть спеціально обладнаними автомобілями у закритих контейнерах з нержавіючої сталі, кров – у бочках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Іваничівського району планують збудувати завод, де перероблятимуть відходи від Нововолинської та Володимир-Волинської птахофабрик.Про це інформує видання БУГ , пише Район.Іваничі Обговорення будівництва заводу «Біопротеїн» на території Мишівської сільської ради розпочалося у 2015 році, тобто задовго до створення Іваничівської ОТГ.ТзОВ «Біопротеїн» зареєстроване у Луцьку в 2015 році з метою будівництва заводу із переробки відходів від забою птиці та одержання протеїну. Завод спеціалізуватиметься на виробництві готових кормів для тварин, які утримуються на фермах. Керівництво ТзОВ запевняє, що ніякої шкоди довкілюю така діяльність не несе.Питання щодо будівництва заводу вперше підняли, коли Мишівська сільрада входила до Іваничівського району. Зокрема, 16 листопада 2015 року в Мишеві відбулися громадські слухання щодо будівництва цеху виробництва кормів для дрібних і непродуктивних тварин та цеху технічних фабрикатів на території сільради поза межами населеного пункту.16 квітня 2018 року, розглянувши лист першого заступника начальника головного управління держгеокадастру у Волинській області Полякова, Іваничівська селищна рада вирішила погодити у виставленні на земельні торги щодо формування лоту для продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 8,2305 гектарів.За результатами земельних торгів 18 червня 2018 року був заключений договір оренди земель державної власності на території Іваничівського району в особі першого заступника начальника головного управління держгеокадастру у Волинській областіта ТзОВ «Біопротеїн» в особі директораДілянка, де планують будувати завод, знаходиться неподалік відстійників Іваничівського цукрового заводу. Інвестори обіцяють населенню створити близько 80 робочих місць, де зможуть працювати місцеві жителі.На заводі перероблятимуть відходи від Нововолинської та Володимир-Волинської птахофабрик. Транспортувати їх будуть спеціально обладнаними автомобілями у закритих контейнерах з нержавіючої сталі, кров – у бочках.

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