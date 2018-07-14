На Волині юні водні інспектори прибрали береги річки. ФОТО
Сьогодні, 22:43
Транскордонні водні інспектори ШЕКу, Любешівської ліцею прибрали берег, дамбу в межах від Любешева до Березні.
Відтак береги річки Стохід стали чистішими. Про це на своїй сторінці у facebook пише учителька Людмила Савчук.
У коментарях під дописом люди дякують юним інспекторам.
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Відтак береги річки Стохід стали чистішими. Про це на своїй сторінці у facebook пише учителька Людмила Савчук.
У коментарях під дописом люди дякують юним інспекторам.
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