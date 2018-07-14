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На Волині юні водні інспектори прибрали береги річки. ФОТО

На Волині юні водні інспектори прибрали береги річки. ФОТО
Транскордонні водні інспектори ШЕКу, Любешівської ліцею прибрали берег, дамбу в межах від Любешева до Березні.

Відтак береги річки Стохід стали чистішими. Про це на своїй сторінці у facebook пише учителька Людмила Савчук.

У коментарях під дописом люди дякують юним інспекторам.


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Теги: Стохід, річка, берег, сміття, водні інспектори
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