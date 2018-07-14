На Волині юні водні інспектори прибрали береги річки. ФОТО





Відтак береги річки Стохід стали чистішими. Про це на своїй сторінці у Людмила Савчук.



У коментарях під дописом люди дякують юним інспекторам.





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