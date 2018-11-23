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У селі під Луцьком врятували пса, який провалився у закинутий колодязь. ФОТО

У селі під Луцьком врятували пса, який провалився у закинутий колодязь. ФОТО
У селі Зміїнець, Луцького району небайдужі чоловіки врятували собаку, який провалився у закинутий колодязь.

Про це у facebook написав Віктор Адамчук.

"Врятували з сусідами песика, який впав в закинутий каналізаційний колодязь на території ПМП Інвід. Враження, що пес там пробув декілька днів, бо дуже схуд. Хазяї, чекайте улюбленця вдома.

P. S. Колодязь накрили люком. Питання лише одне, хто і навіщо цей люк відкрив?".

У коментарях автор допису зазначив, що пес уже знайшов свій дім. А господарі собаки, кажуть, що він пропав ще наприкінці грудня.

"Це наш собака. Пропав 25 грудня, знайшли сьогодні. Як стільки часу собака жила без їжі?", - дивується жінка.

У селі під Луцьком врятували пса, який провалився у закинутий колодязь. ФОТО
У селі під Луцьком врятували пса, який провалився у закинутий колодязь. ФОТО
У селі під Луцьком врятували пса, який провалився у закинутий колодязь. ФОТО
У селі під Луцьком врятували пса, який провалився у закинутий колодязь. ФОТО
У селі під Луцьком врятували пса, який провалився у закинутий колодязь. ФОТО

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Теги: собака, колодязь, порятунок
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