У селі під Луцьком врятували пса, який провалився у закинутий колодязь. ФОТО
Сьогодні, 21:42
У селі Зміїнець, Луцького району небайдужі чоловіки врятували собаку, який провалився у закинутий колодязь.
Про це у facebook написав Віктор Адамчук.
"Врятували з сусідами песика, який впав в закинутий каналізаційний колодязь на території ПМП Інвід. Враження, що пес там пробув декілька днів, бо дуже схуд. Хазяї, чекайте улюбленця вдома.
P. S. Колодязь накрили люком. Питання лише одне, хто і навіщо цей люк відкрив?".
У коментарях автор допису зазначив, що пес уже знайшов свій дім. А господарі собаки, кажуть, що він пропав ще наприкінці грудня.
"Це наш собака. Пропав 25 грудня, знайшли сьогодні. Як стільки часу собака жила без їжі?", - дивується жінка.
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Про це у facebook написав Віктор Адамчук.
"Врятували з сусідами песика, який впав в закинутий каналізаційний колодязь на території ПМП Інвід. Враження, що пес там пробув декілька днів, бо дуже схуд. Хазяї, чекайте улюбленця вдома.
P. S. Колодязь накрили люком. Питання лише одне, хто і навіщо цей люк відкрив?".
У коментарях автор допису зазначив, що пес уже знайшов свій дім. А господарі собаки, кажуть, що він пропав ще наприкінці грудня.
"Це наш собака. Пропав 25 грудня, знайшли сьогодні. Як стільки часу собака жила без їжі?", - дивується жінка.
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