Синові загиблого волинського Героя – 2 роки: волонтери закликають долучитись до вітань

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.– зустріне лише свій 2-ий день народження.Батько хлопчини -– старший лейтенант, командир 1-шої роти 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону (128-мої окремої гірсько-піхотної бригади). Чоловік мав позивний «Ольха», хоча багато хто з бійців називав його «Крим наш», так як був вихідцем із цього півострова. Юрій мріяв стати справжнім офіцером ще зі шкільних років, хоч і народився в звичайній сім’ї, що не мала жодного відношення до військових спеціальностей. Після 9-го класу вступив до військового ліцею в Алушті, за роки навчання дуже гарно проявив себе, був старостою курсу та одним із кращих випускників. Проте, на вступних іспитах до вищого навчального закладу по цій же спеціалізації у приймальній комісії Юрію сказали, що вільних місць уже немає. Тому він змушений був обрати інший факультет, і вибір впав на географічний. Правда, довго чоловік там не провчився, бо душа тягнулася до іншого, тож навчання він покинув та пішов служити строкову службу (у м. Очакові Миколаївської обл.). Згодом доля розпорядилася так, що Юрію вдалося вступити до Національної академії сухопутних військ у Львові, яку закінчив достроково у 2014 році у званні старшого сержанта і одразу ж, по розподілу, відбув до м. Ужгород. Відслуживши там місяць, чоловік потрапив на фронт, де зарекомендував себе як справжній досвідчений командир, якого любили та поважали підлеглі. Загинув Ольховський Георгій 23 серпня 2018 року від кулі снайпера поблизу с. Старогнатівка Донецької обл., коли приїхав на опорний пункт, аби відправити пораненого бійця до медзакладу. Посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.Вадимчик росте справжньою копією свого татуся. Він ще зовсім маленький, тому не відвідує дитячого садочку. Хлопчик обожнює свою старшу сестричку Валерію і, як тільки у неї з’являється вільний час після шкільних занять, намагається максимально використати його в свою користь. Вадим залюбки гуляє з матусею Вітою та сестрою у парку та на дитячих майданчиках, малює свої перші ще по дитячому несміливі картини, грається улюбленими іграшками.Як і кожна малеча, хлопчик не може пройти повз яскравих анімаційних мультфільмів, тож із задоволенням проводить час перед екраном телевізора (але, звісно ж, мама ці заняття обмежує, аби не нашкодити розвитку дитини). Вадимчик щиро любить усіх тварин, не надаючи переваги жодному з видів, але удома родина їх не тримає.Наш іменинник уже зараз є великим помічником на кухні своїй матусі Віті, яка нині знаходиться у декретній відпустці. Тож жінка докладає усіх зусиль, аби втрата годувальника родини мінімально вплинула на дітей, щоб вони не відчували себе покинутими, щоб сповна отримували материнське тепло і любов, та мали безхмарне майбутнє, за яке й боровся їхній татусь Георгій.ОЛЬХОВСЬКИЙ ВАДИМ. Невдовзі 2 роки (19.03.2017). м. Луцьк. Розмір одягу: 86-92; Розмір взуття: 23-24. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.