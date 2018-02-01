У волинському місті з фури під час руху злетіла залізна вагонетка. ФОТО





О 12.30 нововолинці й гості міста споглядали на перехресті біля автостанції цікаву картину, - пише



На узбіччі припаркувались вантажівка й вагонетка, а біля вагонетки - поліція.



"Виявляється, вагонетка злетіла з кузова під час руху. На щастя, ніхто не постраждав, окрім новенького асфальту", - йдеться у публікації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дорогу у Нововолиську випала вагонетка.О 12.30 нововолинці й гості міста споглядали на перехресті біля автостанції цікаву картину, - пише Радар На узбіччі припаркувались вантажівка й вагонетка, а біля вагонетки - поліція."Виявляється, вагонетка злетіла з кузова під час руху. На щастя, ніхто не постраждав, окрім новенького асфальту", - йдеться у публікації.

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