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У волинському місті з фури під час руху злетіла залізна вагонетка. ФОТО

У волинському місті з фури під час руху злетіла залізна вагонетка. ФОТО
На дорогу у Нововолиську випала вагонетка.

О 12.30 нововолинці й гості міста споглядали на перехресті біля автостанції цікаву картину, - пише Радар.

На узбіччі припаркувались вантажівка й вагонетка, а біля вагонетки - поліція.

"Виявляється, вагонетка злетіла з кузова під час руху. На щастя, ніхто не постраждав, окрім новенького асфальту", - йдеться у публікації.

У волинському місті з фури під час руху злетіла залізна вагонетка. ФОТО
У волинському місті з фури під час руху злетіла залізна вагонетка. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, НП
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