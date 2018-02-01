У волинському місті з фури під час руху злетіла залізна вагонетка. ФОТО
Сьогодні, 14:21
На дорогу у Нововолиську випала вагонетка.
О 12.30 нововолинці й гості міста споглядали на перехресті біля автостанції цікаву картину, - пише Радар.
На узбіччі припаркувались вантажівка й вагонетка, а біля вагонетки - поліція.
"Виявляється, вагонетка злетіла з кузова під час руху. На щастя, ніхто не постраждав, окрім новенького асфальту", - йдеться у публікації.
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О 12.30 нововолинці й гості міста споглядали на перехресті біля автостанції цікаву картину, - пише Радар.
На узбіччі припаркувались вантажівка й вагонетка, а біля вагонетки - поліція.
"Виявляється, вагонетка злетіла з кузова під час руху. На щастя, ніхто не постраждав, окрім новенького асфальту", - йдеться у публікації.
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