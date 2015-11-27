Син організував власне викрадення, аби отримати викуп у матері
Сьогодні, 19:12
У Дніпрі 27-річний чоловік організував власне викрадення і вимагав у своєї матері 2,5 тисячі доларів викупу.
Так, до поліції 16 березня надійшло повідомлення від жінки, яка розповіла, що їй зателефонував син та повідомив, що його та знайомого, три чоловіка вивезли з Дніпра до лісу та вимагають сплатити гроші в сумі 2500 доларів, погрожують вбити, - пише на своїй сторінці у перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.
Для встановлення місцезнаходження потерпілого вночі підняли по сигналу тривоги особовий склад карного розшуку, працівників спеціальних підрозділів.
Як виявилось, в квартирі дійсно знаходився потерпілий. Цю квартиру він же й арендував. Також чоловік зізнався, що дійсно він особисто телефонував матері та умисно повідомив, що його викрали, бо йому потрібні були гроші, щоб повернути борг.
"Прикро, що заради цього покидька десятки оперативників наполегливо працювали вночі, щоб допомогти йому, але ще гірше, що він знущався, насамперед, над своєю рідною матір’ю", - йдеться у повідомлені.
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Так, до поліції 16 березня надійшло повідомлення від жінки, яка розповіла, що їй зателефонував син та повідомив, що його та знайомого, три чоловіка вивезли з Дніпра до лісу та вимагають сплатити гроші в сумі 2500 доларів, погрожують вбити, - пише на своїй сторінці у перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.
Для встановлення місцезнаходження потерпілого вночі підняли по сигналу тривоги особовий склад карного розшуку, працівників спеціальних підрозділів.
Як виявилось, в квартирі дійсно знаходився потерпілий. Цю квартиру він же й арендував. Також чоловік зізнався, що дійсно він особисто телефонував матері та умисно повідомив, що його викрали, бо йому потрібні були гроші, щоб повернути борг.
"Прикро, що заради цього покидька десятки оперативників наполегливо працювали вночі, щоб допомогти йому, але ще гірше, що він знущався, насамперед, над своєю рідною матір’ю", - йдеться у повідомлені.
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Коментарі 1
Арендував??? серйозно?
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