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Якими були діти на Волині сотню років тому. РЕТРОФОТО

Якими були діти на Волині сотню років тому. РЕТРОФОТО
У мережі з’явилися фотографії столітньої давнини, на яких зображені волинські діти.

Світлини зроблені австрійськими фотографами під час Першої світової війни, - пише Таблоїд Волині.

"Завдяки матеріалам, опублікованим на сайті Європіана, ми можемо побачити, як вдягалася, жила та працювала малеча за тих часів. З фотографій видно, що дітей привчали до роботи ще змалку", - пише видання.

Якими були діти на Волині сотню років тому. РЕТРОФОТО
Якими були діти на Волині сотню років тому. РЕТРОФОТО
Якими були діти на Волині сотню років тому. РЕТРОФОТО
Якими були діти на Волині сотню років тому. РЕТРОФОТО
Якими були діти на Волині сотню років тому. РЕТРОФОТО
Якими були діти на Волині сотню років тому. РЕТРОФОТО
Якими були діти на Волині сотню років тому. РЕТРОФОТО
Якими були діти на Волині сотню років тому. РЕТРОФОТО
Якими були діти на Волині сотню років тому. РЕТРОФОТО



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Теги: історія, фото
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