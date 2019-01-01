Якими були діти на Волині сотню років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 13:33
У мережі з’явилися фотографії столітньої давнини, на яких зображені волинські діти.
Світлини зроблені австрійськими фотографами під час Першої світової війни, - пише Таблоїд Волині.
"Завдяки матеріалам, опублікованим на сайті Європіана, ми можемо побачити, як вдягалася, жила та працювала малеча за тих часів. З фотографій видно, що дітей привчали до роботи ще змалку", - пише видання.
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Світлини зроблені австрійськими фотографами під час Першої світової війни, - пише Таблоїд Волині.
"Завдяки матеріалам, опублікованим на сайті Європіана, ми можемо побачити, як вдягалася, жила та працювала малеча за тих часів. З фотографій видно, що дітей привчали до роботи ще змалку", - пише видання.
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