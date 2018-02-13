Посеред вулиці у волинському місті затримали аферистів. ФОТО





Про це з місця події повідомляє кореспондент



Як розповів начальник Рожищенського відділення НП у Волинській області Олександр Басалик, на гарячому зловили двох аферистів, які промишляли у Копачівці і Рожищі.



Шахраї під виглядом справжніх грошей розраховувались сувенірними купюрами, отримуючи решту справжніми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Незалежності у Рожищі затримали аферистів.Про це з місця події повідомляє кореспондент Район.Рожище Як розповів начальник Рожищенського відділення НП у Волинській області Олександр Басалик, на гарячому зловили двох аферистів, які промишляли у Копачівці і Рожищі.Шахраї під виглядом справжніх грошей розраховувались сувенірними купюрами, отримуючи решту справжніми.

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