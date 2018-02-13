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Посеред вулиці у волинському місті затримали аферистів. ФОТО

Посеред вулиці у волинському місті затримали аферистів. ФОТО
На вулиці Незалежності у Рожищі затримали аферистів.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Район.Рожище.

Як розповів начальник Рожищенського відділення НП у Волинській області Олександр Басалик, на гарячому зловили двох аферистів, які промишляли у Копачівці і Рожищі.

Шахраї під виглядом справжніх грошей розраховувались сувенірними купюрами, отримуючи решту справжніми.

Посеред вулиці у волинському місті затримали аферистів. ФОТО
Посеред вулиці у волинському місті затримали аферистів. ФОТО
Посеред вулиці у волинському місті затримали аферистів. ФОТО
Посеред вулиці у волинському місті затримали аферистів. ФОТО

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Теги: кримінал, Рожище
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