Посеред вулиці у волинському місті затримали аферистів. ФОТО
Сьогодні, 15:02
На вулиці Незалежності у Рожищі затримали аферистів.
Про це з місця події повідомляє кореспондент Район.Рожище.
Як розповів начальник Рожищенського відділення НП у Волинській області Олександр Басалик, на гарячому зловили двох аферистів, які промишляли у Копачівці і Рожищі.
Шахраї під виглядом справжніх грошей розраховувались сувенірними купюрами, отримуючи решту справжніми.
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Про це з місця події повідомляє кореспондент Район.Рожище.
Як розповів начальник Рожищенського відділення НП у Волинській області Олександр Басалик, на гарячому зловили двох аферистів, які промишляли у Копачівці і Рожищі.
Шахраї під виглядом справжніх грошей розраховувались сувенірними купюрами, отримуючи решту справжніми.
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