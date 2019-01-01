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У «ПортCity» буде говорити скульптор*

У «ПортCity» буде говорити скульптор*
У «ПортCity», з нагоди презентації біографічної книги «З вами буде говорити скульптор», відбудеться творча зустріч з головним героєм книги, відомим сучасним українським скульптором – Миколою Голованем.

Презентація-зустріч відбудеться 22 березня о 17 годині у кінотеатрі «PremierCity» (4 зал). Запрошуємо скористатись унікальною можливістю почути та поспілкуватись з видатним скульптором нашого міста.

Книгу видано за сприяння торгово-розважального центру «ПортCity».

«Для нас важливо підтримувати талановиту інтелігенцію міста Луцьк, адже це запорука світлого теперішнього та майбутнього України», - Наталія Антоненко, генеральний директор ПОРТ СІТІ ГРУП.

На презентації гості зможуть придбати книгу Володимира Павліка «З вами буде говорити скульптор», а також пам’ятні сувеніри. Усі виручені кошти будуть передані скульптору для створення нових шедеврів.

І пам’ятайте, як сказав Микола Головань: «Гроші закінчуються, а книги залишаються».

У «ПортCity» буде говорити скульптор*

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Теги: Порт сіті
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