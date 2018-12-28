У Києві прогримів вибух, травмований чоловік. ВІДЕО





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На місце події виїхали співробітники поліції, медики і кілька пожежних машин.



Вибух пошкодив двері та вікна другого під'їзду житлового будинку, в якому він стався. Мешканців евакуювали.



Очевидці говорять, що бачили чоловіка, який тікав після того, як люди почули звуки розриву гранати або якогось вибухового пристрою. Зовнішнього вигляду підозрюваного ніхто не запам'ятав.



Правоохоронці повідомили, що причиною вибуху стала граната або вибух-пакет. Він був потужним, оскільки виніс двері під'їзду.



Внаслідок вибуху, на щастя, ніхто не постраждав.



Мешканців не пускають у будинок, оскільки існує ризик витоку і вибуху газу. На місці працюють рятувальники, слідчо-оперативна група, а також співробітники газової інспекції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпровському районі Києва в житловому будинку за адресою Стальського, 30 прогримів потужний вибух.Про це повідомляє "Інформатор" На місце події виїхали співробітники поліції, медики і кілька пожежних машин.Вибух пошкодив двері та вікна другого під'їзду житлового будинку, в якому він стався. Мешканців евакуювали.Очевидці говорять, що бачили чоловіка, який тікав після того, як люди почули звуки розриву гранати або якогось вибухового пристрою. Зовнішнього вигляду підозрюваного ніхто не запам'ятав.Правоохоронці повідомили, що причиною вибуху стала граната або вибух-пакет. Він був потужним, оскільки виніс двері під'їзду.Внаслідок вибуху, на щастя, ніхто не постраждав.Мешканців не пускають у будинок, оскільки існує ризик витоку і вибуху газу. На місці працюють рятувальники, слідчо-оперативна група, а також співробітники газової інспекції.

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