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На Волині струмом вбило корову

На Волині струмом вбило корову
Через негоду на Волині померла корова.

Сильний вітер, який цими днями пронісся Горохівщиною, наробив біди в селі Смоляві, - пише Волинь-нова.

Він спричинив обрив високовольтної лінії, внаслідок чого в одному з домоволодінь загорівся хлів, а корову вбило електричним струмом.

Пожежу ліквідували. Господарі, звісно, шкодують за годувальницею.

Через кілька днів у цьому ж селі вогняне лихо сталося знову. В іншому обійсті загорілася літня кухня. Полум’я вщент знищило дерев’яне перекриття приміщення, побутову техніку і речі домашнього вжитку.

Ймовірною причиною пожежі рятівники називають несправність пічного опалення і застерігають бути обачнішими. Особливо під час опалювального сезону.

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Теги: корова, смерть, негода
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