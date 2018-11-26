На Волині струмом вбило корову





Сильний вітер, який цими днями пронісся Горохівщиною, наробив біди в селі Смоляві, - пише



Він спричинив обрив високовольтної лінії, внаслідок чого в одному з домоволодінь загорівся хлів, а корову вбило електричним струмом.



Пожежу ліквідували. Господарі, звісно, шкодують за годувальницею.



Через кілька днів у цьому ж селі вогняне лихо сталося знову. В іншому обійсті загорілася літня кухня. Полум’я вщент знищило дерев’яне перекриття приміщення, побутову техніку і речі домашнього вжитку.



Ймовірною причиною пожежі рятівники називають несправність пічного опалення і застерігають бути обачнішими. Особливо під час опалювального сезону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через негоду на Волині померла корова.Сильний вітер, який цими днями пронісся Горохівщиною, наробив біди в селі Смоляві, - пише Волинь-нова Він спричинив обрив високовольтної лінії, внаслідок чого в одному з домоволодінь загорівся хлів, а корову вбило електричним струмом.Пожежу ліквідували. Господарі, звісно, шкодують за годувальницею.Через кілька днів у цьому ж селі вогняне лихо сталося знову. В іншому обійсті загорілася літня кухня. Полум’я вщент знищило дерев’яне перекриття приміщення, побутову техніку і речі домашнього вжитку.Ймовірною причиною пожежі рятівники називають несправність пічного опалення і застерігають бути обачнішими. Особливо під час опалювального сезону.

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