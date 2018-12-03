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Прикордонники знайшли в авто волинянина «заникані» контрабандні цигарки

Прикордонники знайшли в авто волинянина «заникані» контрабандні цигарки
На кордоні в машині волинянина знайшли 150 пачок сигарет.

Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.

Так, 19 березня волинянин намагався через пункт пропуску «Доманове» завезти в Україну тютюнові вироби.

Під час огляду автомобіля марки «Фіат» української реєстрації прикордонники Луцького загону виявили 150 пачок безакцизних цигарок марки «Корона».

Наш співвітчизник приховав їх у в багажному відділенні, а саме в ніші для інструментів своєї автівки.

"Цигарки вилучено представниками митниці. Сума оцінки склала більше 1,5 тисячі гривень", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники знайшли в авто волинянина «заникані» контрабандні цигарки
Прикордонники знайшли в авто волинянина «заникані» контрабандні цигарки

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Теги: кордон, цигарки
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