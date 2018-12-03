Прикордонники знайшли в авто волинянина «заникані» контрабандні цигарки
Сьогодні, 18:16
На кордоні в машині волинянина знайшли 150 пачок сигарет.
Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.
Так, 19 березня волинянин намагався через пункт пропуску «Доманове» завезти в Україну тютюнові вироби.
Під час огляду автомобіля марки «Фіат» української реєстрації прикордонники Луцького загону виявили 150 пачок безакцизних цигарок марки «Корона».
Наш співвітчизник приховав їх у в багажному відділенні, а саме в ніші для інструментів своєї автівки.
"Цигарки вилучено представниками митниці. Сума оцінки склала більше 1,5 тисячі гривень", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.
Так, 19 березня волинянин намагався через пункт пропуску «Доманове» завезти в Україну тютюнові вироби.
Під час огляду автомобіля марки «Фіат» української реєстрації прикордонники Луцького загону виявили 150 пачок безакцизних цигарок марки «Корона».
Наш співвітчизник приховав їх у в багажному відділенні, а саме в ніші для інструментів своєї автівки.
"Цигарки вилучено представниками митниці. Сума оцінки склала більше 1,5 тисячі гривень", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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