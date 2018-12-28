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Гоп-стоп по-волинськи: злодюга «віджав» телефон і гроші в чоловіка

Гоп-стоп по-волинськи: злодюга «віджав» телефон і гроші в чоловіка
У Ковельському районі поліцейські розкрили грабіж.

Дільничні офіцери поліції встановили особу зловмисника, який пограбував 32-річного волинянина. За вчинення грабежу правопорушнику загрожує до чотирьох років позбавлення волі, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

19 березня на вулиці одного із сіл Ковельського району зловмисник побив 32-річного жителя Ковеля та відібрав у нього гроші і мобільний телефон «Samsung».

Сума завданих матеріальних збитків становить понад 5 тис. грн..

Дільничні офіцери поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 37-річний житель Ковельського району.

За фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж. Досудові розслідування тривають.

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Теги: грабіж, кримінал, поліція
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