Гоп-стоп по-волинськи: злодюга «віджав» телефон і гроші в чоловіка





Дільничні офіцери поліції встановили особу зловмисника, який пограбував 32-річного волинянина. За вчинення грабежу правопорушнику загрожує до чотирьох років позбавлення волі, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



19 березня на вулиці одного із сіл Ковельського району зловмисник побив 32-річного жителя Ковеля та відібрав у нього гроші і мобільний телефон «Samsung».



Сума завданих матеріальних збитків становить понад 5 тис. грн..



Дільничні офіцери поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 37-річний житель Ковельського району.



За фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж. Досудові розслідування тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі поліцейські розкрили грабіж.Дільничні офіцери поліції встановили особу зловмисника, який пограбував 32-річного волинянина. За вчинення грабежу правопорушнику загрожує до чотирьох років позбавлення волі, - повідомили у прес-службі волинської поліції.19 березня на вулиці одного із сіл Ковельського району зловмисник побив 32-річного жителя Ковеля та відібрав у нього гроші і мобільний телефон «Samsung».Сума завданих матеріальних збитків становить понад 5 тис. грн..Дільничні офіцери поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 37-річний житель Ковельського району.За фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж. Досудові розслідування тривають.

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