Опублікували відео затримання причетних до стрілянини на зупинці в Ковелі





Патрульна поліція Волині



Нагадаємо, 18 березня, близько 22 години, патрульні отримали повідомлення про стрільбу на вулиці Липинського.



«Семеро чоловіків на зупинці громадського транспорту стріляють біля мене з пневматичної зброї», - сказав черговому заявник.



Прибувши за кілька хвилин, інспектори затримали 25-річного громадянина, на якого вказав чоловік.



При перевірці у нього виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю. Він поводився агресивно та виражався нецензурною лайкою. Пістолет, згодом вилучив слідчий для подальшої експертизи.



На порушника ж патрульні оформили 1 постанову і 3 протоколи, у тому числі, за дрібне хуліганство і злісну непокору поліцейським.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі 18 березня затримали чоловіка, який може бути причетним до стрілянини. На місці події було ще декілька осіб, їх доставили до відділку, де передали слідчому.Патрульна поліція Волині опублікувала відео затримання правопорушників.Нагадаємо, 18 березня, близько 22 години,«Семеро чоловіків на зупинці громадського транспорту стріляють біля мене з пневматичної зброї», - сказав черговому заявник.Прибувши за кілька хвилин, інспектори затримали 25-річного громадянина, на якого вказав чоловік.При перевірці у нього виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю. Він поводився агресивно та виражався нецензурною лайкою. Пістолет, згодом вилучив слідчий для подальшої експертизи.На порушника ж патрульні оформили 1 постанову і 3 протоколи, у тому числі, за дрібне хуліганство і злісну непокору поліцейським.

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