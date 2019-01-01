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На арені розваг «GeneratorCity» влаштують disco-шоу*

На арені розваг «GeneratorCity» влаштують disco-шоу*
Хей-хей! Любиш активний відпочинок? Тобі подобаються оригінальні драйвові події? Тоді чекаємо тебе 29 березня о 19 годині на арені розваг GeneratorCity на унікальну дискотеку для нашого міста - дискотеку на роликах.

У програмі: шалені розваги, подарунки, драйвова музика від діджея, спецефекти, а також екстримальний виступ вихованців Школи роллера.

Маємо ще кращу новину! Таке Disco шоу буде проводитися в останню п’ятницю кожного місяця на арені розваг GeneratorCity, що на 2 поверсі ТРЦ ПортCity. Подія, яка Вас по-справжньому захопить, яку захочеться відвідувати знову і знову!

Ми знаємо, що ти любиш драйвові розваги, тому тобі до нас!
Чекаємо у ПортCity!
На арені розваг «GeneratorCity» влаштують disco-шоу*

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Теги: Порт сіті
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