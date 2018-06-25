Де у Луцьку ремонтують двори і тротуари

У Луцьку розпочали ремонт вуличної мережі і дворових територій.Комунальники прибирання доріг від бруду та відсіву, який накопичився біля тротуарів після посипання протиожеледними сумішами взимку, - йдеться на сайті Луцької міської ради.Розпочали роботу й представники підрядних організацій, які ремонтують прибудинкові території, тротуари та дорожнє покриття.Минулоріч було розпочато ремонт двору на вулиці Ковельська, 62, 64. Ця прибудинкова територія була вкрита вибоїнами. У дощову погоду тут утворювалися цілі озера, через які важко було не те що пройти, але й проїхати автомобілем. За численними зверненнями мешканців будинку, двір було включено до переліку об'єктів, де проводитиметься капітальний ремонт у 2018-2019 роках.Миинулоріч повністю не вдалося завершити усі роботи на цьому об'єкті й з настанням сприятливих погодніх умов відновлення благоустрою продовжено. Тут уже вкладено нову бруківку, на часі встановлення вуличного освітлення та дитячого майданчика.Незабаром буде повністю оновлено пішохідну доріжку на вулиці Ковельській на відрізку між вулицями Шевченка та Глінки. Підготовчі роботи тут були проведені ще у 2018 рокі. Нині ж триває активна робота з вкладання нової бруківки.Також проводяться роботи з відновлення чи будівництва мереж зовнішнього освітлення.Практично завершено поточний ремонт пішохідних доріжок між школою №26 і дитсадком №19. Територію цієї школи багато людей використовували замість прохідного двору, йдучи через футбольні поля навпростець до ринку. Тепер тут обладнані пішохідні доріжки для перехожих, а шкільний стадіон можна буде відгородити.Також продовжуються роботи у дворі на вулиці Ковельська, 62, 64.