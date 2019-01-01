Компанія WEST AUTO HUB розігрує подарунок для власників авто*
Сьогодні, 11:48
Компанія WEST AUTO HUB спільно зі Студією Авто Детейлінга "Carclean" пропонує розіграш для усіх, хто любить своє авто. Зокрема, організатори розіграшу дарують грошовий сертифікат на суму 3000 гривень на одноразове використання послуг студії (мийка, хімчистка, реставрація та інші).
Про це повідомляють на сторінці WEST AUTO HUB у соцмережі Facebook.
Умови розіграшу такі:
- вподобати сторінки WEST AUTO HUB та Студия Авто Детейлинга "Carclean";
- позначити в коментарях друга, якому будуть цікаві автопослуги (позначати можна безліч разів);
- поширити цей допис до себе у життєпис.
Зауважимо, що розіграш триває також на сторінці компанії WEST AUTO HUB в Instagram.
Краще ознайомитися з послугами студії автодетейлінга можна на сайтах: www.carclean.ua, www.carclean.team - Франчайзинг та готовий бізнес, www.autodetailing.ua - інтернет-магазин або за номерами телефону 0501599888 / 0961599888
Переможця оберуть рандомно 24 квітня!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці WEST AUTO HUB у соцмережі Facebook.
Умови розіграшу такі:
- вподобати сторінки WEST AUTO HUB та Студия Авто Детейлинга "Carclean";
- позначити в коментарях друга, якому будуть цікаві автопослуги (позначати можна безліч разів);
- поширити цей допис до себе у життєпис.
Зауважимо, що розіграш триває також на сторінці компанії WEST AUTO HUB в Instagram.
Краще ознайомитися з послугами студії автодетейлінга можна на сайтах: www.carclean.ua, www.carclean.team - Франчайзинг та готовий бізнес, www.autodetailing.ua - інтернет-магазин або за номерами телефону 0501599888 / 0961599888
Переможця оберуть рандомно 24 квітня!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Ми обоє з Луцька, а познайомились у Києві»: МОNАТІК відверто розповів про свою дружину. ВІДЕО
Сьогодні, 12:03
У двох селах на Волині горіли дерев’яні будинки
Сьогодні, 12:00
Компанія WEST AUTO HUB розігрує подарунок для власників авто*
Сьогодні, 11:48
Як волинянка заробляє гроші, виготовляючи ірландське мереживо
Сьогодні, 11:45
Під колесами авто у Луцьку загинув рідкісний борсук. ФОТО 18+
Сьогодні, 11:41