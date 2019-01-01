вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Компанія WEST AUTO HUB розігрує подарунок для власників авто*

Компанія WEST AUTO HUB розігрує подарунок для власників авто*
Компанія WEST AUTO HUB спільно зі Студією Авто Детейлінга "Carclean" пропонує розіграш для усіх, хто любить своє авто. Зокрема, організатори розіграшу дарують грошовий сертифікат на суму 3000 гривень на одноразове використання послуг студії (мийка, хімчистка, реставрація та інші).

Про це повідомляють на сторінці WEST AUTO HUB у соцмережі Facebook.

Умови розіграшу такі:

- вподобати сторінки WEST AUTO HUB та Студия Авто Детейлинга "Carclean";
- позначити в коментарях друга, якому будуть цікаві автопослуги (позначати можна безліч разів);
- поширити цей допис до себе у життєпис.

Зауважимо, що розіграш триває також на сторінці компанії WEST AUTO HUB в Instagram.

Краще ознайомитися з послугами студії автодетейлінга можна на сайтах: www.carclean.ua, www.carclean.team - Франчайзинг та готовий бізнес, www.autodetailing.ua - інтернет-магазин або за номерами телефону 0501599888 / 0961599888

Переможця оберуть рандомно 24 квітня!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: WEST AUTO HUB, розіграш, авто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ми обоє з Луцька, а познайомились у Києві»: МОNАТІК відверто розповів про свою дружину. ВІДЕО
Сьогодні, 12:03
У двох селах на Волині горіли дерев’яні будинки
Сьогодні, 12:00
Компанія WEST AUTO HUB розігрує подарунок для власників авто*
Сьогодні, 11:48
Як волинянка заробляє гроші, виготовляючи ірландське мереживо
Сьогодні, 11:45
Під колесами авто у Луцьку загинув рідкісний борсук. ФОТО 18+
Сьогодні, 11:41
Схожі новини
У Луцьку затримали молодиків, які нишпорили у чужій автівці У Луцьку затримали молодиків, які нишпорили у чужій автівці
18 березень, 10:15
У Луцьку вночі невідомі побили та обікрали дві автівки У Луцьку вночі невідомі побили та обікрали дві автівки
14 березень, 10:12
У Луцьку вночі знайшли Mercedes, який був у розшуку У Луцьку вночі знайшли Mercedes, який був у розшуку
13 березень, 10:12
Підпал автомобілів сім'ї луцької адвокатки: деталі інциденту. ВІДЕО Підпал автомобілів сім'ї луцької адвокатки: деталі інциденту. ВІДЕО
11 березень, 14:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Наче апокаліпсис: показали моторошні фото після пожеж на Волині
Сьогодні, 12:51
 0
Повідомили, які ще волинські громади залишили Московський патріархат
Сьогодні, 12:28
 0
На Шопена у Луцьку зрубали здорові дерева: мешканці викликали на «допит» комунальників
Сьогодні, 12:16
 0
Волинські посадовці долучились до флешмобу у підтримку «сонячних» дітей. ФОТО
Сьогодні, 12:15
 0
Жертви шарлатанів на Волині виносять з дому останні гроші, аби «позбутися порчі»
Сьогодні, 12:04
 0
Медіа
відео
1/8