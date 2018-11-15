Чому на луцькій автомийці – знову купа силовиків. ФОТО
Сьогодні, 11:13
У Луцьку на Набережній відбувається відтворення подій дня, коли там сталася смертельна стрілянина.
Станом на 10:30 біля однієї з автомийок - силовики. Правоохоронці не називаються, кажуть, що відбуваються слідчі дії (і надворі, і в середині приміщень) - пише Суспільне Волині.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Київщині затримали учасника резонансної стрілянини на мийці у Луцьку. ФОТО
10 силовиків проводять слідчі дії за участю одного з учасників стрілянини, який прикутий кайданками до одного з правоохоронців.
Нагадаємо, 5 листопада 2018 року на цьому місці сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула, двох госпіталізували.
Охорону події забезпечує поліція особливого призначення.
Ситуацію обіцяв прокоментувати згодом речник ГУ Нацполіції області Віктор Гомоль.
5-го березня двоє учасників стрілянини на Луцькій автомийці Тимур Байрамов та Дмитро Нагайчук отримали два роки умовно. Про це кореспондентам Суспільного розповів суддя-спікер Андрій Подзіров.
15 березня у місті Бровари волинські поліцейські затримали жителя Київської області за підозрою у вчинені кримінального правопорушення в Луцьку на автомийці на вулиці Набережна. Про це розповів головний спеціаліст сектору комунікації управління Нацполіції в області Олег Плазовський. Він каже: чоловік 1981 року народження, його затримали співробітники управління стратегічного розслідування.
4 березня Луцький міськрайонний суд за частиною 1 статті 396 Кримінального Кодексу України позбавив волі двох підозрюваних на 2 роки умовно.
Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.
У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Станом на 10:30 біля однієї з автомийок - силовики. Правоохоронці не називаються, кажуть, що відбуваються слідчі дії (і надворі, і в середині приміщень) - пише Суспільне Волині.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Київщині затримали учасника резонансної стрілянини на мийці у Луцьку. ФОТО
10 силовиків проводять слідчі дії за участю одного з учасників стрілянини, який прикутий кайданками до одного з правоохоронців.
Нагадаємо, 5 листопада 2018 року на цьому місці сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула, двох госпіталізували.
Охорону події забезпечує поліція особливого призначення.
Ситуацію обіцяв прокоментувати згодом речник ГУ Нацполіції області Віктор Гомоль.
5-го березня двоє учасників стрілянини на Луцькій автомийці Тимур Байрамов та Дмитро Нагайчук отримали два роки умовно. Про це кореспондентам Суспільного розповів суддя-спікер Андрій Подзіров.
15 березня у місті Бровари волинські поліцейські затримали жителя Київської області за підозрою у вчинені кримінального правопорушення в Луцьку на автомийці на вулиці Набережна. Про це розповів головний спеціаліст сектору комунікації управління Нацполіції в області Олег Плазовський. Він каже: чоловік 1981 року народження, його затримали співробітники управління стратегічного розслідування.
4 березня Луцький міськрайонний суд за частиною 1 статті 396 Кримінального Кодексу України позбавив волі двох підозрюваних на 2 роки умовно.
Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.
У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні через смерть пацієнта заборонили антибіотик
Сьогодні, 11:33
На Волині затримали бус з «перебитими» номерами
Сьогодні, 11:28
Чому на луцькій автомийці – знову купа силовиків. ФОТО
Сьогодні, 11:13
На Рівненщині чоловік до смерті побив дружину
Сьогодні, 11:07
У Луцькому районі виробляють понад 66% усіх меблів в області
Сьогодні, 11:06