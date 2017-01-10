У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця

Небайдужих волинян просять допомогти зібрати гроші на лікування 17-річномуз Любешівського району.Про це на своїй сторінці у facebook написала засновниця благодійного фонду "Стопрак"Вона пише, що у хлопця важка недуга – рак печінки."...Лікування просте - таблетки Нексавар, проте на офіційному ринку ціна їх захмарна: 61 750 грн. за 1 упаковку, якої йому вистачить лише на місяць...Ми купили і сьогодні завезли йому 1 уп. цих таблеток, але зараз терміново треба шукати кошти, щоб докупити ще. Мама в розпачі, бо сума для сім'ї просто нереальна", - йдеться у дописі.