У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Сьогодні, 14:20
Небайдужих волинян просять допомогти зібрати гроші на лікування 17-річному Анатолію Бойко з Любешівського району.
Про це на своїй сторінці у facebook написала засновниця благодійного фонду "Стопрак" Марія Адамчук.
Вона пише, що у хлопця важка недуга – рак печінки.
"...Лікування просте - таблетки Нексавар, проте на офіційному ринку ціна їх захмарна: 61 750 грн. за 1 упаковку, якої йому вистачить лише на місяць...Ми купили і сьогодні завезли йому 1 уп. цих таблеток, але зараз терміново треба шукати кошти, щоб докупити ще. Мама в розпачі, бо сума для сім'ї просто нереальна", - йдеться у дописі.
Реквізити Благодійний Фонд "СТОПРАК":
ПриватБанк
поточний рахунок 26006055501466,
МФО – 303440.
ЄДРПОУ 37537784 (якщо Ви перераховуєте кошти через термінал ПриватБанку, то в меню обирайте опцію "Внесення виручки").
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Про це на своїй сторінці у facebook написала засновниця благодійного фонду "Стопрак" Марія Адамчук.
Вона пише, що у хлопця важка недуга – рак печінки.
"...Лікування просте - таблетки Нексавар, проте на офіційному ринку ціна їх захмарна: 61 750 грн. за 1 упаковку, якої йому вистачить лише на місяць...Ми купили і сьогодні завезли йому 1 уп. цих таблеток, але зараз терміново треба шукати кошти, щоб докупити ще. Мама в розпачі, бо сума для сім'ї просто нереальна", - йдеться у дописі.
Реквізити Благодійний Фонд "СТОПРАК":
ПриватБанк
поточний рахунок 26006055501466,
МФО – 303440.
ЄДРПОУ 37537784 (якщо Ви перераховуєте кошти через термінал ПриватБанку, то в меню обирайте опцію "Внесення виручки").
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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