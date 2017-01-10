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У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця

У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Небайдужих волинян просять допомогти зібрати гроші на лікування 17-річному Анатолію Бойко з Любешівського району.

Про це на своїй сторінці у facebook написала засновниця благодійного фонду "Стопрак" Марія Адамчук.

Вона пише, що у хлопця важка недуга – рак печінки.

"...Лікування просте - таблетки Нексавар, проте на офіційному ринку ціна їх захмарна: 61 750 грн. за 1 упаковку, якої йому вистачить лише на місяць...Ми купили і сьогодні завезли йому 1 уп. цих таблеток, але зараз терміново треба шукати кошти, щоб докупити ще. Мама в розпачі, бо сума для сім'ї просто нереальна", - йдеться у дописі.

Реквізити Благодійний Фонд "СТОПРАК":
ПриватБанк
поточний рахунок 26006055501466,
МФО – 303440.
ЄДРПОУ 37537784 (якщо Ви перераховуєте кошти через термінал ПриватБанку, то в меню обирайте опцію "Внесення виручки").

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Теги: допомога, гроші, рак, підліток
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