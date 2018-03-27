У Ковелі хочуть організувати свято для мам, які виховують дітей з особливими потребами





Його ініціатором у Ковелі є Марина Громова, жінка, яка виховує особливого синочка. Подібний проект днями було реалізовано у Луцьку. Повідомляє



Марина Громова вирішила втілити цю чудову ініціативу у Ковелі, організувавши святковий день, коли кожна учасниця побуває у руках професійних перукарів, візажистів. Це буде день незабутньої фотосесії, подарунків та сюрпризів, змістовно дозвілля.



Проект відбудеться 12-13 квітня 2019 року. До участі запрошують жінок з Ковеля і Ковельського району, які виховують дітей з особливими потребами.







«Особлива мама - це дійсно та, в якої потрібно багато чому повчитися, це та, яка сповнена шаленою витримкою, яка має велику силу волі, дійсно з кожним роком стає мудрішою, яка є для багатьох прикладом. Незважаючи на нелегку долю, вона ніколи не здається, вона долає непрості перешкоди, адже сенсом життя для неї є особлива дитина. Перебуваючи на проекті у Луцьку, я відчула ту атмосферу і побачила радість та емоції цих мам, я була більш ніж упевнена, що треба зробити це тут, у Ковелі, саме для наших матусь, які зі мною поруч у нашій спільній проблемі вже більше десятка років. Варто подарувати їм ці емоції, ці не забутні моменти, щоб вони відчули себе по-справжньому жіночними», - переконана Марина Громова.







Для участі у проекті можна зареєструватися на сторінці Марини Громової у Фейсбук (Маріна Громова) або зателефонувавши на за номерами:

096-08-34-063

050-60-04-556

063-51-76-093



Також запрошують меценатів та благодійників, які мають бажання втілити чиюсь мрію в життя та спонукати суспільство бути більш толерантним та відкритим до чужих проблем. Це можуть бути не лише кошти, а й подарунки: сертифікати на різну косметику, парфуми, квіти, сукні для фотосесії, оформлення фотозон, послуги перукаря, візажиста, манікюрниці, масажиста та ін.



Кошти, які будуть надходити для проекту, спрямовуватимуться на реабілітацію діток з інвалідністю. Можливо це буде Закарпаття (м. Берегове, гарячі джерела). Діти разом з мамами зможуть по-справжньому відпочити, отримають максимум емоцій і пройдуть профілактичну реабілітацію.



Рахунок для благодійних внесків:

5168 7422 3327 3113

Громова Марина Сергіївна

Призначення :

Проект для Особливих Мам.



Додаткову інформацію можна отримати за номерами телефонів: 096-08-34-063; 050-60-04-556; 063-51-76-093



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі планують реалізувати благодійний проект «Я - Особлива Мама» з метою підтримки сімей, у яких виховуються діти з особливими потребами.Його ініціатором у Ковелі є, жінка, яка виховує особливого синочка. Подібний проект днями було реалізовано у Луцьку. Повідомляє КовельPost Марина Громова вирішила втілити цю чудову ініціативу у Ковелі, організувавши святковий день, коли кожна учасниця побуває у руках професійних перукарів, візажистів. Це буде день незабутньої фотосесії, подарунків та сюрпризів, змістовно дозвілля.Проект відбудеться 12-13 квітня 2019 року. До участі запрошують жінок з Ковеля і Ковельського району, які виховують дітей з особливими потребами.«Особлива мама - це дійсно та, в якої потрібно багато чому повчитися, це та, яка сповнена шаленою витримкою, яка має велику силу волі, дійсно з кожним роком стає мудрішою, яка є для багатьох прикладом. Незважаючи на нелегку долю, вона ніколи не здається, вона долає непрості перешкоди, адже сенсом життя для неї є особлива дитина. Перебуваючи на проекті у Луцьку, я відчула ту атмосферу і побачила радість та емоції цих мам, я була більш ніж упевнена, що треба зробити це тут, у Ковелі, саме для наших матусь, які зі мною поруч у нашій спільній проблемі вже більше десятка років. Варто подарувати їм ці емоції, ці не забутні моменти, щоб вони відчули себе по-справжньому жіночними», - переконана Марина Громова.Для участі у проекті можна зареєструватися на сторінці Марини Громової у Фейсбук (Маріна Громова) або зателефонувавши на за номерами:Також запрошують меценатів та благодійників, які мають бажання втілити чиюсь мрію в життя та спонукати суспільство бути більш толерантним та відкритим до чужих проблем. Це можуть бути не лише кошти, а й подарунки: сертифікати на різну косметику, парфуми, квіти, сукні для фотосесії, оформлення фотозон, послуги перукаря, візажиста, манікюрниці, масажиста та ін.Кошти, які будуть надходити для проекту, спрямовуватимуться на реабілітацію діток з інвалідністю. Можливо це буде Закарпаття (м. Берегове, гарячі джерела). Діти разом з мамами зможуть по-справжньому відпочити, отримають максимум емоцій і пройдуть профілактичну реабілітацію.Додаткову інформацію можна отримати за номерами телефонів:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію