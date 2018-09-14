У Луцьку фірма серед міста палила деревину і пінопласт: стояв їдкий дим





Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.



Відомо, що на гарячу лінію групи швидкого реагування департаменту муніципальної варти Луцька надійшло звернення від жителів вулиці Ківерцівська, 9а щодо нестерпного диму.



Інспектор відділу «Група швидкого реагування» миттєво виїхав за вказаною адресою та склав адміністративний протокол на АТ «Мостобуд» згідно ст.152 КУпАП які розводили багаття деревини та пінопласту.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ківерцівській розвели багаття, у якому спалювали деревину і пінопласт.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.Відомо, що на гарячу лінію групи швидкого реагування департаменту муніципальної варти Луцька надійшло звернення від жителів вулиці Ківерцівська, 9а щодо нестерпного диму.Інспектор відділу «Група швидкого реагування» миттєво виїхав за вказаною адресою та склав адміністративний протокол на АТ «Мостобуд» згідно ст.152 КУпАП які розводили багаття деревини та пінопласту.

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