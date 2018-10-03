На Волині автівка вилетіла на тротуар і протаранила паркан. ФОТО





Аварія сталася на вулиці Луцькій на перехресті з Гайдамацькою, поблизу новобудови. Автівка на іноземній реєстрації протаранила металевий паркан, яким був відгороджений будівельний паркан.



На місці працювали правоохоронці, прибули дві карети швидкої допомоги та пожежники.



Деталі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-го березня близько 23-ї години у Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій автівка вилетіла на тротуар і протаранила паркан.Аварія сталася на вулиці Луцькій на перехресті з Гайдамацькою, поблизу новобудови. Автівка на іноземній реєстрації протаранила металевий паркан, яким був відгороджений будівельний паркан.На місці працювали правоохоронці, прибули дві карети швидкої допомоги та пожежники.Деталі згодом.

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