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На Волині автівка вилетіла на тротуар і протаранила паркан. ФОТО

На Волині автівка вилетіла на тротуар і протаранила паркан. ФОТО
23-го березня близько 23-ї години у Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій автівка вилетіла на тротуар і протаранила паркан.

Аварія сталася на вулиці Луцькій на перехресті з Гайдамацькою, поблизу новобудови. Автівка на іноземній реєстрації протаранила металевий паркан, яким був відгороджений будівельний паркан.

На місці працювали правоохоронці, прибули дві карети швидкої допомоги та пожежники.

Деталі згодом.

На Волині автівка вилетіла на тротуар і протаранила паркан. ФОТО
На Волині автівка вилетіла на тротуар і протаранила паркан. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Володимир-Волинський, паркан
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