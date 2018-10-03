На Волині автівка вилетіла на тротуар і протаранила паркан. ФОТО
Сьогодні, 09:07
23-го березня близько 23-ї години у Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій автівка вилетіла на тротуар і протаранила паркан.
Аварія сталася на вулиці Луцькій на перехресті з Гайдамацькою, поблизу новобудови. Автівка на іноземній реєстрації протаранила металевий паркан, яким був відгороджений будівельний паркан.
На місці працювали правоохоронці, прибули дві карети швидкої допомоги та пожежники.
Деталі згодом.
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Аварія сталася на вулиці Луцькій на перехресті з Гайдамацькою, поблизу новобудови. Автівка на іноземній реєстрації протаранила металевий паркан, яким був відгороджений будівельний паркан.
На місці працювали правоохоронці, прибули дві карети швидкої допомоги та пожежники.
Деталі згодом.
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Коментарі 1
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