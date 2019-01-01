Громада Переспи вирішила відректися від Московського патріархату





Люди зібралися у сільському клубі у неділю, 24 березня, повідомляє видання



Як повідомили журналістам місцеві жителі, з 220 присутніх за перехід проголосувало 215. П'ятеро утримались.



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«Я вітаю нас усіх і щаслива, що цей день настав! Збори пройшли у тихій, світлій і радісній атмосфері. Попри сподівання іншої сторони, ніхто не ішов з вилами відбирати храм. Нагадую, що ми живемо у правовій державі і всі питання щодо офіційного переходу вирішуватимемо в юридичній площині. Дякую всім, хто зміг бути сьогодні на зборах, ми продемострували нашу силу і єдність! Нам Бог помагає!» – написала у Facebook переспівчанка Олена Давідова.



Нагадаємо, раніше у селі провели збори громади, які назвали неправомірними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Переспа Рожищенського району відбулись збори релігійної громади щодо приєднання до Православної церкви України.Люди зібралися у сільському клубі у неділю, 24 березня, повідомляє видання Район.Рожище Як повідомили журналістам місцеві жителі, з 220 присутніх за перехід проголосувало 215. П'ятеро утримались.«Я вітаю нас усіх і щаслива, що цей день настав! Збори пройшли у тихій, світлій і радісній атмосфері. Попри сподівання іншої сторони, ніхто не ішов з вилами відбирати храм. Нагадую, що ми живемо у правовій державі і всі питання щодо офіційного переходу вирішуватимемо в юридичній площині. Дякую всім, хто зміг бути сьогодні на зборах, ми продемострували нашу силу і єдність! Нам Бог помагає!» – написала у Facebook переспівчанкаНагадаємо, раніше у селі провели збори громади, які назвали неправомірними.

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