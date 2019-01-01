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Волинянам розкажуть про Православну церкву України

Волинянам розкажуть про Православну церкву України
В понеділок, 25 березня, о 14.00 у Ковелі відбудеться засідання круглого столу на тему: «Православна Церква України: історія, канонічність, сучасні реалії».

Повідомляє КовельPost.

Захід, який відбудеться у Ковельській центральній районній бібліотеці (вул. Степана Бандери, 2), організовує Ковельський міський деканат ПЦУ (Благочинний м. Ковеля, протоієрей Василь Мичко).

Запрошуються усі зацікавлені.

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Теги: ПЦУ, Ковель, зустріч
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Коментарі 1
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Лекція для сліпих? Читати ще не розучились, слава богу. Опублікуйте той томос і тоді пообговорюєм
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