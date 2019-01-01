Волинянам розкажуть про Православну церкву України





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Захід, який відбудеться у Ковельській центральній районній бібліотеці (вул. Степана Бандери, 2), організовує Ковельський міський деканат ПЦУ (Благочинний м. Ковеля, протоієрей Василь Мичко).



Запрошуються усі зацікавлені.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В понеділок, 25 березня, о 14.00 у Ковелі відбудеться засідання круглого столу на тему: «Православна Церква України: історія, канонічність, сучасні реалії».Повідомляє КовельPost Захід, який відбудеться у Ковельській центральній районній бібліотеці (вул. Степана Бандери, 2), організовує Ковельський міський деканат ПЦУ (Благочинний м. Ковеля, протоієрей Василь Мичко).Запрошуються усі зацікавлені.

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