Волинянам розкажуть про Православну церкву України
Сьогодні, 05:28
В понеділок, 25 березня, о 14.00 у Ковелі відбудеться засідання круглого столу на тему: «Православна Церква України: історія, канонічність, сучасні реалії».
Повідомляє КовельPost.
Захід, який відбудеться у Ковельській центральній районній бібліотеці (вул. Степана Бандери, 2), організовує Ковельський міський деканат ПЦУ (Благочинний м. Ковеля, протоієрей Василь Мичко).
Запрошуються усі зацікавлені.
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Повідомляє КовельPost.
Захід, який відбудеться у Ковельській центральній районній бібліотеці (вул. Степана Бандери, 2), організовує Ковельський міський деканат ПЦУ (Благочинний м. Ковеля, протоієрей Василь Мичко).
Запрошуються усі зацікавлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Лекція для сліпих? Читати ще не розучились, слава богу. Опублікуйте той томос і тоді пообговорюєм
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