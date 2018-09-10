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Серед лучан триває опитування щодо президентських виборів

Серед лучан триває опитування щодо президентських виборів
У межах інформкампанії "Голосуй свідомо" ГО "Громадянський Рух "СВІДОМІ" проводить опитування лучан щодо настроїв напередодні виборів Президента України.

Про це зазначили на сторінці "СВІДОМИХ" у Facebook, - пише Конкурент.

Волонтери Руху впродовж двох тижнів опитували лучан в різних районах міста задля того, аби стимулювати виборців керуватися не рекламними гаслами, а розумінням реальної ролі Президента у житті держави.

Стати учасником опитування пропонують усім охочим. Для цього потрібно заповнити анкету в електронній формі.

"Ми прагнемо, щоб кожен виборець зробив свій вибір максимально об'єктивно, оцінюючи кожного кандидата на основі їхнього минулого, теперішньої політичної діяльності та виборчої програми, завдяки якій вони планують змінювати країну", – йдеться у повідомленні.

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Теги: вибори, Волинь, Луцьк, опитування
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