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Як розрахувати вартість розмитнення авто з мобільного*

Як розрахувати вартість розмитнення авто з мобільного*
Хочете купити авто за кордоном? Для того, щоб точно знати, в яку суму обійдеться вам таке авто, треба знати не лише його ціну там, а й визначити, якою буде вартість розмитнення.

Компанія WEST AUTO HUB пропонує інноваційне рішення – мобільний додаток, який дасть змогу розраховувати вартість розмитнення одразу в телефоні! Окрім функції «калькулятор розмитнення» додаток також пропонує переглянути усю комплектацію автомобіля по VIN-коду.

Як користуватися додатком, дивіться у відео.



Більше про розмитнення авто можна дізнатися тут.

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Теги: WEST AUTO HUB, калькулятор розмитнення
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