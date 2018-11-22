Як розрахувати вартість розмитнення авто з мобільного*
Сьогодні, 09:55
Хочете купити авто за кордоном? Для того, щоб точно знати, в яку суму обійдеться вам таке авто, треба знати не лише його ціну там, а й визначити, якою буде вартість розмитнення.
Компанія WEST AUTO HUB пропонує інноваційне рішення – мобільний додаток, який дасть змогу розраховувати вартість розмитнення одразу в телефоні! Окрім функції «калькулятор розмитнення» додаток також пропонує переглянути усю комплектацію автомобіля по VIN-коду.
Як користуватися додатком, дивіться у відео.
Більше про розмитнення авто можна дізнатися тут.
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Компанія WEST AUTO HUB пропонує інноваційне рішення – мобільний додаток, який дасть змогу розраховувати вартість розмитнення одразу в телефоні! Окрім функції «калькулятор розмитнення» додаток також пропонує переглянути усю комплектацію автомобіля по VIN-коду.
Як користуватися додатком, дивіться у відео.
Більше про розмитнення авто можна дізнатися тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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