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Вбивцям Каті Литкіної винесли вирок

Вбивцям Каті Литкіної винесли вирок
Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку у справі вбивства неповнолітньої мешканки Нововолинська Катерини Литкіної.

Статочнюка засудили до 14, 6 років позбавлення волі, Терлецького – 13, 6 років. Обом врахують строк перебування під вартою, - пише Буг.

Під час засідання 26-го березня суддя Ірина Логвинюк зачитала вирок, попередньо роз’яснюючи, від яких травм загинула Катерина Литкіна.

Зазначимо, що неповнолітній було нанесено не менше 8-ми ударів тупим предметом, який не був віднайдений правоохоронцями.

Під час слідчого експерименту Терлецький доповів, що дівчину били битою.

Суд визнав пом’якшуючими обставинами щодо Терлецького каяття і часткове сприяння слідству.

Нагадаємо, що справу розглядала колегія суддів у складі Ірини Логвинюк, Сергія Панасюка та Олени Восковської.

Вбивцям Каті Литкіної винесли вирок
Вбивцям Каті Литкіної винесли вирок


Нагадаємо, Катя Литкіна з Нововолинська зникла першого серпня 2016 року. Через 10 днів тіло дівчини знайшов її батько. У поліції є підозрюваний – місцевий житель Назар Статочнюк, але є люди, які впевнені–- відправити за ґрати хочуть невинну людину.

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Теги: Катя Литкіна, смерть, Нововолинськ
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