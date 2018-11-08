Вбивцям Каті Литкіної винесли вирок

Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку у справі Катерини Литкіної.



Статочнюка засудили до 14, 6 років позбавлення волі, Терлецького – 13, 6 років. Обом врахують строк перебування під вартою, - пише



Під час засідання 26-го березня суддя Ірина Логвинюк зачитала вирок, попередньо роз’яснюючи, від яких травм загинула Катерина Литкіна.



Зазначимо, що неповнолітній було нанесено не менше 8-ми ударів тупим предметом, який не був віднайдений правоохоронцями.



Під час слідчого експерименту Терлецький доповів, що дівчину били битою.



Суд визнав пом’якшуючими обставинами щодо Терлецького каяття і часткове сприяння слідству.



Нагадаємо, що справу розглядала колегія суддів у складі Ірини Логвинюк, Сергія Панасюка та Олени Восковської.







Нагадаємо, Катя Литкіна з Нововолинська

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