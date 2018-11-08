Вбивцям Каті Литкіної винесли вирок
Сьогодні, 17:57
Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку у справі вбивства неповнолітньої мешканки Нововолинська Катерини Литкіної.
Статочнюка засудили до 14, 6 років позбавлення волі, Терлецького – 13, 6 років. Обом врахують строк перебування під вартою, - пише Буг.
Під час засідання 26-го березня суддя Ірина Логвинюк зачитала вирок, попередньо роз’яснюючи, від яких травм загинула Катерина Литкіна.
Зазначимо, що неповнолітній було нанесено не менше 8-ми ударів тупим предметом, який не був віднайдений правоохоронцями.
Під час слідчого експерименту Терлецький доповів, що дівчину били битою.
Суд визнав пом’якшуючими обставинами щодо Терлецького каяття і часткове сприяння слідству.
Нагадаємо, що справу розглядала колегія суддів у складі Ірини Логвинюк, Сергія Панасюка та Олени Восковської.
Нагадаємо, Катя Литкіна з Нововолинська зникла першого серпня 2016 року. Через 10 днів тіло дівчини знайшов її батько. У поліції є підозрюваний – місцевий житель Назар Статочнюк, але є люди, які впевнені–- відправити за ґрати хочуть невинну людину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Статочнюка засудили до 14, 6 років позбавлення волі, Терлецького – 13, 6 років. Обом врахують строк перебування під вартою, - пише Буг.
Під час засідання 26-го березня суддя Ірина Логвинюк зачитала вирок, попередньо роз’яснюючи, від яких травм загинула Катерина Литкіна.
Зазначимо, що неповнолітній було нанесено не менше 8-ми ударів тупим предметом, який не був віднайдений правоохоронцями.
Під час слідчого експерименту Терлецький доповів, що дівчину били битою.
Суд визнав пом’якшуючими обставинами щодо Терлецького каяття і часткове сприяння слідству.
Нагадаємо, що справу розглядала колегія суддів у складі Ірини Логвинюк, Сергія Панасюка та Олени Восковської.
Нагадаємо, Катя Литкіна з Нововолинська зникла першого серпня 2016 року. Через 10 днів тіло дівчини знайшов її батько. У поліції є підозрюваний – місцевий житель Назар Статочнюк, але є люди, які впевнені–- відправити за ґрати хочуть невинну людину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «PremierCity» відбудеться допрем’єрний показ фільму «Шазам»*
Сьогодні, 18:00
Вбивцям Каті Литкіної винесли вирок
Сьогодні, 17:57
«В касу за білєтом»: у Володимирі – знову скандал на автостанції
Сьогодні, 17:36