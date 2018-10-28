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У волинському санаторії встановили лавку для знайомств. ФОТО

У волинському санаторії встановили лавку для знайомств. ФОТО
Територія санаторію «Лісова пісня» ожила після зими, зазвучала голосами птахів, зашуміла хвилями Пісочного, зашелестіла соснами.

Повідомляє Район.Шацьк.

Тут вже весна...

Відпочивальників і пацієнтів, які релаксують, оздоровлюються, насолоджуючись тишею, спокоєм і красою природи, тут щодня дивують маленькими, але яскравими подіями.

У вівторок, 26 березня, з ініціативи Тетяни Лопошук, завідувачки лікувально-діагностичного відділення санаторію, у фойє встановили лавочку дружби з квітковою аркою.

Вона має стати місцем для знайомств, зустрічей, побачень, душевних розмов, а також своєрідною фотозоною, аби кожен з відпочивальників зміг привезти додому разом із фотокарткою часточку санаторію.

Виготовив таку красу (арку і лавочку) майстер по металу здравниці Сергій Нехін.

У волинському санаторії встановили лавку для знайомств. ФОТО

У волинському санаторії встановили лавку для знайомств. ФОТО

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Теги: санаторій, Лісова пісня, лавка, дружба, знайомство
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