У волинському санаторії встановили лавку для знайомств. ФОТО
Сьогодні, 22:13
Територія санаторію «Лісова пісня» ожила після зими, зазвучала голосами птахів, зашуміла хвилями Пісочного, зашелестіла соснами.
Повідомляє Район.Шацьк.
Тут вже весна...
Відпочивальників і пацієнтів, які релаксують, оздоровлюються, насолоджуючись тишею, спокоєм і красою природи, тут щодня дивують маленькими, але яскравими подіями.
У вівторок, 26 березня, з ініціативи Тетяни Лопошук, завідувачки лікувально-діагностичного відділення санаторію, у фойє встановили лавочку дружби з квітковою аркою.
Вона має стати місцем для знайомств, зустрічей, побачень, душевних розмов, а також своєрідною фотозоною, аби кожен з відпочивальників зміг привезти додому разом із фотокарткою часточку санаторію.
Виготовив таку красу (арку і лавочку) майстер по металу здравниці Сергій Нехін.
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Повідомляє Район.Шацьк.
Тут вже весна...
Відпочивальників і пацієнтів, які релаксують, оздоровлюються, насолоджуючись тишею, спокоєм і красою природи, тут щодня дивують маленькими, але яскравими подіями.
У вівторок, 26 березня, з ініціативи Тетяни Лопошук, завідувачки лікувально-діагностичного відділення санаторію, у фойє встановили лавочку дружби з квітковою аркою.
Вона має стати місцем для знайомств, зустрічей, побачень, душевних розмов, а також своєрідною фотозоною, аби кожен з відпочивальників зміг привезти додому разом із фотокарткою часточку санаторію.
Виготовив таку красу (арку і лавочку) майстер по металу здравниці Сергій Нехін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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