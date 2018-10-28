У волинському санаторії встановили лавку для знайомств. ФОТО





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Тут вже весна...



Відпочивальників і пацієнтів, які релаксують, оздоровлюються, насолоджуючись тишею, спокоєм і красою природи, тут щодня дивують маленькими, але яскравими подіями.



У вівторок, 26 березня, з ініціативи Тетяни Лопошук, завідувачки лікувально-діагностичного відділення санаторію, у фойє встановили лавочку дружби з квітковою аркою.



Вона має стати місцем для знайомств, зустрічей, побачень, душевних розмов, а також своєрідною фотозоною, аби кожен з відпочивальників зміг привезти додому разом із фотокарткою часточку санаторію.



Виготовив таку красу (арку і лавочку) майстер по металу здравниці Сергій Нехін.







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