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У Луцьку – сніжить. ФОТО

У Луцьку – сніжить. ФОТО
Луцьк припорошує снігом.

Увечері вівторка, 26 березня, почав сипати мокрий сніг, - повідомляє 12 канал.

Зазначимо, місцями тротуари повністю білі.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці, у Україні в середу, 27 березня, прогнозується сильний вітер, мокрий сніг з дощем і похолодання.

Вночі очікується до -3 градусів, вдень +3…+6 градусів. Лише на сході та на південному сході буде тепліше +5…+11 градусів і дощ.

У Луцьку – сніжить. ФОТО

У Луцьку – сніжить. ФОТО

У Луцьку – сніжить. ФОТО

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Теги: сніг, погода, прогноз
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