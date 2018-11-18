У Луцьку – сніжить. ФОТО
26 березень, 23:24
Луцьк припорошує снігом.
Увечері вівторка, 26 березня, почав сипати мокрий сніг, - повідомляє 12 канал.
Зазначимо, місцями тротуари повністю білі.
Як повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці, у Україні в середу, 27 березня, прогнозується сильний вітер, мокрий сніг з дощем і похолодання.
Вночі очікується до -3 градусів, вдень +3…+6 градусів. Лише на сході та на південному сході буде тепліше +5…+11 градусів і дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Увечері вівторка, 26 березня, почав сипати мокрий сніг, - повідомляє 12 канал.
Зазначимо, місцями тротуари повністю білі.
Як повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці, у Україні в середу, 27 березня, прогнозується сильний вітер, мокрий сніг з дощем і похолодання.
Вночі очікується до -3 градусів, вдень +3…+6 градусів. Лише на сході та на південному сході буде тепліше +5…+11 градусів і дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
27 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку – сніжить. ФОТО
26 березень, 23:24
Після пам'ятника Шевченку у Луцьку вандали розмалювали сходи до парку. ФОТО
26 березень, 22:45
У волинському санаторії встановили лавку для знайомств. ФОТО
26 березень, 22:13