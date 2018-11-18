У Луцьку – сніжить. ФОТО





Увечері вівторка, 26 березня, почав сипати мокрий сніг, - повідомляє



Зазначимо, місцями тротуари повністю білі.



Як повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці, у Україні в середу, 27 березня, прогнозується сильний вітер, мокрий сніг з дощем і похолодання.



Вночі очікується до -3 градусів, вдень +3…+6 градусів. Лише на сході та на південному сході буде тепліше +5…+11 градусів і дощ.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк припорошує снігом.Увечері вівторка, 26 березня, почав сипати мокрий сніг, - повідомляє 12 канал Зазначимо, місцями тротуари повністю білі.Як повідомила синоптикна своїй сторінці у Фейсбуці, у Україні в середу, 27 березня, прогнозується сильний вітер, мокрий сніг з дощем і похолодання.Вночі очікується до -3 градусів, вдень +3…+6 градусів. Лише на сході та на південному сході буде тепліше +5…+11 градусів і дощ.

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