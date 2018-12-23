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Село у Луцькому районі і досі не може визначитись, до якої ОТГ приєднатись. ВІДЕО

Село у Луцькому районі і досі не може визначитись, до якої ОТГ приєднатись. ВІДЕО
Чаруківська сільська рада знаходиться у Луцькому районі. Вона розміщена між двома об’єднаними громадами – Городищенською та Гіркополонківською – невдовзі увійде до однієї з них.

Питання куди ж приєднатись місцеві мешканці вирішують доволі довго. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Жителі Чарукова розділились: одні вважають, що Чаруків має увійти до складу Городищенської ОТГ, інші хочуть, аби село приєдналось до Боратинської ОТГ. Водночас, є й такі, хто вважає, що Чаруків може створити свою окрему громаду.

Деталі - в сюжеті.


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Теги: Чаруків, громада, ОТГ, приєднання, Боратин, Гірка Полонка, Городище
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