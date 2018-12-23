Село у Луцькому районі і досі не може визначитись, до якої ОТГ приєднатись. ВІДЕО





Питання куди ж приєднатись місцеві мешканці вирішують доволі довго. Про це йдеться в сюжеті



Жителі Чарукова розділились: одні вважають, що Чаруків має увійти до складу Городищенської ОТГ, інші хочуть, аби село приєдналось до Боратинської ОТГ. Водночас, є й такі, хто вважає, що Чаруків може створити свою окрему громаду.



Деталі - в сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чаруківська сільська рада знаходиться у Луцькому районі. Вона розміщена між двома об’єднаними громадами – Городищенською та Гіркополонківською – невдовзі увійде до однієї з них.Питання куди ж приєднатись місцеві мешканці вирішують доволі довго. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Жителі Чарукова розділились: одні вважають, що Чаруків має увійти до складу Городищенської ОТГ, інші хочуть, аби село приєдналось до Боратинської ОТГ. Водночас, є й такі, хто вважає, що Чаруків може створити свою окрему громаду.Деталі - в сюжеті.

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