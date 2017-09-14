Волинян попереджають про сильні пориви вітру
Сьогодні, 10:12
Українців попередили про погіршення погодних умов.
Про це повідомляє ДСНС України у Волинській області з посиланням на Укргідрометцентр.
"За даними УкрГідрометцентру, протягом 27 березня у західних областях, вдень і у більшості центральних та південних областей пориви вітру 15-20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомляє ДСНС України у Волинській області з посиланням на Укргідрометцентр.
"За даними УкрГідрометцентру, протягом 27 березня у західних областях, вдень і у більшості центральних та південних областей пориви вітру 15-20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.
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