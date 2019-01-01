Вбивство Каті Литкіної: опублікували відео вирішального суду
Сьогодні, 13:08
Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку у справі вбивства неповнолітньої мешканки Нововолинська Катерини Литкіної, яке було скоєне у ніч з 1-го на 2-ге серпня 2016-го року.
Статочнюка засудили до 14 років 6 місяців позбавлення волі, Терлецького – 13 років 6 місяців. Обом врахують строк перебування під вартою, - пише Буг.
Під час засідання 26-го березня суддя Ірина Логвинюк зачитала вирок, попередньо роз’яснюючи, від яких травм загинула Катерина Литкіна.
Зазначимо, що неповнолітній було нанесено не менше 8-ми ударів тупим предметом, який не був віднайдений правоохоронцями. Під час слідчого експерименту Терлецький доповів, що дівчину били битою.
Судді визнали пом’якшуючими обставинами щодо Терлецького каяття і часткове сприяння слідству.
“Суд врахує те, що обвинувачений Терлецький попросив пробачення та своїми показаннями і участю в слідчому експерименті частково об’єктивно посприяв досудовому розслідуванню, установленню обставин вчинення злочину та встановленню істини у справі.
Суд також врахував думки потерпілих, які не простили обвинувачених і просили для них найсуворішого покарання”, – зазначила Логвинюк.
Варто зауважити, що Назар Статочнюк так і не розкаявся у вчиненому та не попросив вибачення у батьків вбитої дівчини.
Нагадаємо, що справу розглядала колегія суддів у складі Ірини Логвинюк, Сергія Панасюка та Олени Восковської.
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Статочнюка засудили до 14 років 6 місяців позбавлення волі, Терлецького – 13 років 6 місяців. Обом врахують строк перебування під вартою, - пише Буг.
Під час засідання 26-го березня суддя Ірина Логвинюк зачитала вирок, попередньо роз’яснюючи, від яких травм загинула Катерина Литкіна.
Зазначимо, що неповнолітній було нанесено не менше 8-ми ударів тупим предметом, який не був віднайдений правоохоронцями. Під час слідчого експерименту Терлецький доповів, що дівчину били битою.
Судді визнали пом’якшуючими обставинами щодо Терлецького каяття і часткове сприяння слідству.
“Суд врахує те, що обвинувачений Терлецький попросив пробачення та своїми показаннями і участю в слідчому експерименті частково об’єктивно посприяв досудовому розслідуванню, установленню обставин вчинення злочину та встановленню істини у справі.
Суд також врахував думки потерпілих, які не простили обвинувачених і просили для них найсуворішого покарання”, – зазначила Логвинюк.
Варто зауважити, що Назар Статочнюк так і не розкаявся у вчиненому та не попросив вибачення у батьків вбитої дівчини.
Нагадаємо, що справу розглядала колегія суддів у складі Ірини Логвинюк, Сергія Панасюка та Олени Восковської.
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