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Комісії Луцькради транслюватимуть онлайн

Комісії Луцькради транслюватимуть онлайн
Постійні комісії Луцької міської ради транслюватимуть онлайн.

Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.

Депутат Юлія Вусенко у своєму запиті попросила розглянути можливість встановлення камер для трансляції комісій міської ради.

«Це потрібно для того, аби робота транслювалася та була у записі. Це зробить нашу роботу прозорішою та доступнішою для громади Луцька», - зауважила Вусенко

Обранці громади запит підтримали.

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Теги: комісія, Луцькрада
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