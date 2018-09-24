Комісії Луцькради транслюватимуть онлайн





Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.



Депутат Юлія Вусенко у своєму запиті попросила розглянути можливість встановлення камер для трансляції комісій міської ради.



«Це потрібно для того, аби робота транслювалася та була у записі. Це зробить нашу роботу прозорішою та доступнішою для громади Луцька», - зауважила Вусенко



Обранці громади запит підтримали.

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