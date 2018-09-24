Комісії Луцькради транслюватимуть онлайн
Сьогодні, 15:47
Постійні комісії Луцької міської ради транслюватимуть онлайн.
Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.
Депутат Юлія Вусенко у своєму запиті попросила розглянути можливість встановлення камер для трансляції комісій міської ради.
«Це потрібно для того, аби робота транслювалася та була у записі. Це зробить нашу роботу прозорішою та доступнішою для громади Луцька», - зауважила Вусенко
Обранці громади запит підтримали.
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Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.
Депутат Юлія Вусенко у своєму запиті попросила розглянути можливість встановлення камер для трансляції комісій міської ради.
«Це потрібно для того, аби робота транслювалася та була у записі. Це зробить нашу роботу прозорішою та доступнішою для громади Луцька», - зауважила Вусенко
Обранці громади запит підтримали.
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