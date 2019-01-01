Українці мають вибір: луцький політолог закликав голосувати свідомо. ВІДЕО
Сьогодні, 21:58
Передвиборча кампанія з виборів Президента України добігає свого кінця. Політолог та співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход, який має двадцятирічний досвід роботи у виборах, розповів у своєму відеоблозі про особливості цієї виборчої кампанії.
Блог опублікував Громадянський Рух "СВІДОМІ" на своєму YouTube каналі в рамках інформаційної кампанії «Голосуй свідомо», - повідомляє ІА "Конкурент".
«З точки зору політичної науки і використання політтехнологій, це були найбільш цікаві виборчі перегони за всю історію нашої держави. Ми спостерігали за масованою рекламою на вулицях, телебаченні та у соціальних мережах. Ми бачили використання компромату та виливання тонн бруду на кандидатів-лідерів. Ми навчилися розуміти, коли політики спілкуються щиро і правдиво з громадянами, а коли відверто обманюють та маніпулюють їхньою свідомістю», – зауважив Михайло Наход.
Та додав, що найбільшою особливістю цих виборів є наявність не двох, а значно більшої кількості кандидатів-фаворитів.
«І це добре, бо українці дійсно мають вибір», – підкреслив політолог.
«За останні тижні кожен із нас мав можливість оцінити якість наших політиків. Одне, що можна сказати точно щодо кандидатів, – святих серед них немає! Але вибір потрібно зробити.
Які б технології не використовувалися в останні дні, що залишилися перед виборами, що б не обіцяли в ці дні кандидати зробити в разі перемоги, до голосування за Президента України необхідно підійти з холодною головою та усвідомленням ролі глави держави.
Закликаю ще раз зважити всі «за» і «проти» стосовно кожного з основних кандидатів, звернути увагу на їхній досвід, попередню діяльність та здатність керувати державою у цей непростий час.
Відповідальність за майбутнє держави лежить на нас усіх в рівній мірі. Тому голосуйте свідомо, будьте собою!» – йдеться у відеоблозі.
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Блог опублікував Громадянський Рух "СВІДОМІ" на своєму YouTube каналі в рамках інформаційної кампанії «Голосуй свідомо», - повідомляє ІА "Конкурент".
«З точки зору політичної науки і використання політтехнологій, це були найбільш цікаві виборчі перегони за всю історію нашої держави. Ми спостерігали за масованою рекламою на вулицях, телебаченні та у соціальних мережах. Ми бачили використання компромату та виливання тонн бруду на кандидатів-лідерів. Ми навчилися розуміти, коли політики спілкуються щиро і правдиво з громадянами, а коли відверто обманюють та маніпулюють їхньою свідомістю», – зауважив Михайло Наход.
Та додав, що найбільшою особливістю цих виборів є наявність не двох, а значно більшої кількості кандидатів-фаворитів.
«І це добре, бо українці дійсно мають вибір», – підкреслив політолог.
«За останні тижні кожен із нас мав можливість оцінити якість наших політиків. Одне, що можна сказати точно щодо кандидатів, – святих серед них немає! Але вибір потрібно зробити.
Які б технології не використовувалися в останні дні, що залишилися перед виборами, що б не обіцяли в ці дні кандидати зробити в разі перемоги, до голосування за Президента України необхідно підійти з холодною головою та усвідомленням ролі глави держави.
Закликаю ще раз зважити всі «за» і «проти» стосовно кожного з основних кандидатів, звернути увагу на їхній досвід, попередню діяльність та здатність керувати державою у цей непростий час.
Відповідальність за майбутнє держави лежить на нас усіх в рівній мірі. Тому голосуйте свідомо, будьте собою!» – йдеться у відеоблозі.
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