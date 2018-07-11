На Волині придбають ще 15 автомобілів для сімейних лікарів з амбулаторій

Петро Порошенко.



Так, на Волині триває придбання автомобілів для сімейних лікарів амбулаторій загальної практики сімейної медицини, які є головними рушіями позитивних змін на селі. Повідомляє



Зокрема, відповідно до розпорядженням голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка від 5 грудня 2018 року № 801 «Про перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік», здійснено розподіл 7,5 млн грн на придбання службових автомобілів для амбулаторій ЗПСМ, що будуються за рахунок коштів державного бюджету.



Станом на 27 березня 2019 року, новенькі Renault Duster вже придбали для Тойкутівської, Вишнівської, Дубечненської, Затурцівської, Прилісненської, Уховецької, Павлівської, Річицької амбулаторій ЗПСМ. Ще два автомобілі незабаром отримають жителі Любешівської ОТГ, а саме Бірківська і Седлищенська АЗПСМ. Разом із тим, оголошені повторні торги на придбання транспортних засобів для Піщаненської, Жидичинської, Прилуцької, Троянівської та Піщанської амбулаторій загальної практики сімейної медицини.



Слід зазначити, що ці авто – не швидкі допомоги. Вони необхідні сільським лікарям для того, щоб приїхати на прийом до пацієнта у віддалених селах, особливо, якщо людина за станом здоров’я не може прийти на обстеження в амбулаторію. Тож автомобіль прибирає відстань між лікарем та пацієнтом.



Загалом для лікарів Волині придбають 15 автомобілів, вартість одного складає близько 500 тис. грн. Окрім того, у рамках програми «Сільська медицина» в області триває будівництво 15 амбулаторій нового типу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках медичної реформи, відбувається покращення рівня медичного обслуговування в сільській місцевості. Відповідну ініціативу задекларував Президент УкраїниТак, на Волині триває придбання автомобілів для сімейних лікарів амбулаторій загальної практики сімейної медицини, які є головними рушіями позитивних змін на селі. Повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації Зокрема, відповідно до розпорядженням голови обласної державної адміністраціївід 5 грудня 2018 року № 801 «Про перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік», здійснено розподіл 7,5 млн грн на придбання службових автомобілів для амбулаторій ЗПСМ, що будуються за рахунок коштів державного бюджету.Станом на 27 березня 2019 року, новенькі Renault Duster вже придбали для Тойкутівської, Вишнівської, Дубечненської, Затурцівської, Прилісненської, Уховецької, Павлівської, Річицької амбулаторій ЗПСМ. Ще два автомобілі незабаром отримають жителі Любешівської ОТГ, а саме Бірківська і Седлищенська АЗПСМ. Разом із тим, оголошені повторні торги на придбання транспортних засобів для Піщаненської, Жидичинської, Прилуцької, Троянівської та Піщанської амбулаторій загальної практики сімейної медицини.Слід зазначити, що ці авто – не швидкі допомоги. Вони необхідні сільським лікарям для того, щоб приїхати на прийом до пацієнта у віддалених селах, особливо, якщо людина за станом здоров’я не може прийти на обстеження в амбулаторію. Тож автомобіль прибирає відстань між лікарем та пацієнтом.Загалом для лікарів Волині придбають 15 автомобілів, вартість одного складає близько 500 тис. грн. Окрім того, у рамках програми «Сільська медицина» в області триває будівництво 15 амбулаторій нового типу.

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