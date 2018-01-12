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У Ковелі атовцям на лікування виділять додаткові кошти

У Ковелі атовцям на лікування виділять додаткові кошти
У Ковелі виділяються додаткові кошти на медичне забезпечення учасників АТО.

Детально про видатки на лікування цієї категорії ковельчан розповів головний лікар МТМО Олег Самчук, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Він повідомив, що усі, хто підписав декларацію з сімейними лікарями мають право на низку безоплатних послуг. Це — лабораторні дослідження та УЗД. До слова, з 1 липня 2019 року їх число суттєво збільшиться.

Атовці, як і інші жителі Ковеля, можуть скористатись урядовою програмою “Доступні ліки”. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів на безоплатній основі відпускаються медичні препарати у разі амбулаторного лікування хворим на серцево-судинні захворювання, астму та цукровий діабет.

Держава гарантує учасникам АТО під час перебування в лікарні медичне забезпечення на один день у сумі - 65 гривень (харчування — 55 гривень). Зрозуміло, що цих грошей недостатньо, тому частина коштів буде надаватись з місцевого бюджету.

Також ковельчанам — учасникам АТО будуть оплачуватись оперативні втручання вартістю до 5 тисяч гривень.

Виділені кошти з міської казни і на зубопротезування та проведення комп’ютерної томографії.

Головний лікар звернув увагу, що у поліклініці працює електронна черга. На прийом до фахівця краще записуватись завчасно. Для цього можна прийти особисто та вибрати для себе зручні дату і час або зателефонувати на ресепшн і узгодити всі ці питання. Це стосується усіх пацієнтів, які користуються послугами поліклініки.

Олег Самчук закликав учасників АТО якнайшвидше підписати у Ковелі декларацію з сімейними лікарями, аби отримати всі преференції, передбачені державою.

У ході зустрічі заступник міського голови Ігор Прокопів наголосив, що у всіх закладах охорони здоров’я має бути чіткий алгоритм щодо обслуговування учасників АТО. Медичний персонал має володіти усією необхідною інформацією, аби не виникало непорозумінь.

У випадку, коли учасникам АТО буде необхідне дороговартісне лікування, то кожен такий випадок буде розглядатись окремо і по ньому прийматиметься рішення.

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Теги: Ковель, атовці, кошти
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