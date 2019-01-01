Волинські медики реанімобілем везли дводенне маля в лікарню «ОХМАТДИТ»





Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Так, 28 березня з Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання перевезли 2-ох денну дитинку до Національної спеціалізованої лікарні «ОХМАДИТ» (м. Київ), під наглядом кваліфікованих медиків.



"Для даного перевезення був використаний автомобіль типу С (реанімобіль), який укомплектований усім необхідним обладнанням та лікарськими засобами, що забезпечують повний спектр надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бригади екстреної медичної допомоги, крім того, що обслуговують екстрені виклики по всій Волинській області, але й регулярно транспортують важкохворих пацієнтів, яким необхідний медичний супровід, до спеціалізованих медичних закладів в м. Київ.Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Так, 28 березня з Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання перевезли 2-ох денну дитинку до Національної спеціалізованої лікарні «ОХМАДИТ» (м. Київ), під наглядом кваліфікованих медиків."Для даного перевезення був використаний автомобіль типу С (реанімобіль), який укомплектований усім необхідним обладнанням та лікарськими засобами, що забезпечують повний спектр надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

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