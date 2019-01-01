Волинські медики реанімобілем везли дводенне маля в лікарню «ОХМАТДИТ»
Сьогодні, 14:11
Бригади екстреної медичної допомоги, крім того, що обслуговують екстрені виклики по всій Волинській області, але й регулярно транспортують важкохворих пацієнтів, яким необхідний медичний супровід, до спеціалізованих медичних закладів в м. Київ.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Так, 28 березня з Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання перевезли 2-ох денну дитинку до Національної спеціалізованої лікарні «ОХМАДИТ» (м. Київ), під наглядом кваліфікованих медиків.
"Для даного перевезення був використаний автомобіль типу С (реанімобіль), який укомплектований усім необхідним обладнанням та лікарськими засобами, що забезпечують повний спектр надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
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Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Так, 28 березня з Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання перевезли 2-ох денну дитинку до Національної спеціалізованої лікарні «ОХМАДИТ» (м. Київ), під наглядом кваліфікованих медиків.
"Для даного перевезення був використаний автомобіль типу С (реанімобіль), який укомплектований усім необхідним обладнанням та лікарськими засобами, що забезпечують повний спектр надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
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