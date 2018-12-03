Через кордон на Волині хотів проскочити озброєний львів'янин. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордоного загону.



28 березня в пункті пропуску «Доманове» військовослужбовці Луцького загону спільно з представниками митниці під час огляду автомобіля Рено білоруської реєстрації з використанням технічних засобів виявили у нашого співвітчизника пневматичний пістолет калібру 4,5 мм.



"За даним фактом проінформовано Ратнівське відділення поліції у Волинській області. Пневматичний пістолет вилучено правоохоронними органами для експертизи", -йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через пункт пропуску «Доманове», що на Волині, львів’янин намагався проїхати зі зброєю.Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордоного загону.28 березня в пункті пропуску «Доманове» військовослужбовці Луцького загону спільно з представниками митниці під час огляду автомобіля Рено білоруської реєстрації з використанням технічних засобів виявили у нашого співвітчизника пневматичний пістолет калібру 4,5 мм."За даним фактом проінформовано Ратнівське відділення поліції у Волинській області. Пневматичний пістолет вилучено правоохоронними органами для експертизи", -йдеться у повідомленні.

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