вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через кордон на Волині хотів проскочити озброєний львів'янин. ФОТО

Через кордон на Волині хотів проскочити озброєний львів'янин. ФОТО
Через пункт пропуску «Доманове», що на Волині, львів’янин намагався проїхати зі зброєю.

Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордоного загону.

28 березня в пункті пропуску «Доманове» військовослужбовці Луцького загону спільно з представниками митниці під час огляду автомобіля Рено білоруської реєстрації з використанням технічних засобів виявили у нашого співвітчизника пневматичний пістолет калібру 4,5 мм.

"За даним фактом проінформовано Ратнівське відділення поліції у Волинській області. Пневматичний пістолет вилучено правоохоронними органами для експертизи", -йдеться у повідомленні.
Через кордон на Волині хотів проскочити озброєний львів'янин. ФОТО
Через кордон на Волині хотів проскочити озброєний львів'янин. ФОТО
Через кордон на Волині хотів проскочити озброєний львів'янин. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кордон, зброя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хлопці не вриватимуться в кабінки і не перевертатимуть урни, – голова Нацкорпусу на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
Весняна толока: працівники «ПортCitу» і «Там Таму» вийшли на суботник. ФОТО
Сьогодні, 11:53
Через кордон на Волині хотів проскочити озброєний львів'янин. ФОТО
Сьогодні, 11:46
На Волині медики рятували дитину з відірваним пальцем
Сьогодні, 11:28
Суїциди, автотрощі і пожежі: «гарячий» день волинських медиків «швидкої»
Сьогодні, 11:22
Схожі новини
Озброєний білорус хотів перетнути кордон на Волині Озброєний білорус хотів перетнути кордон на Волині
20 березень, 11:09
Українець хотів вивезти до Польщі гармату Українець хотів вивезти до Польщі гармату
09 січень, 13:42
На «Ягодині» в автобусі їхав озброєний українець На «Ягодині» в автобусі їхав озброєний українець
03 грудень, 2018, 10:34
З Польщі на Волинь хотів проїхати озброєний чоловік З Польщі на Волинь хотів проїхати озброєний чоловік
04 жовтень, 2018, 11:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судили водія, який збив жінку на переході у Луцьку
Сьогодні, 12:53
 0
Скільки на Волині коштують вареники з картоплею. ЦИФРИ
Сьогодні, 12:33
 0
Миші і подерта підлога: показали жахливий стан електрички «Ковель – Заболоття»
Сьогодні, 12:32
 0
Нічна облава: у луцькому розважальному закладі знайшли два десятки нелегалів
Сьогодні, 12:21
 0
У районі на Волині – новий спалах кору
Сьогодні, 12:08
 0
Медіа
відео
1/8