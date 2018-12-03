Через кордон на Волині хотів проскочити озброєний львів'янин. ФОТО
Сьогодні, 11:46
Через пункт пропуску «Доманове», що на Волині, львів’янин намагався проїхати зі зброєю.
Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордоного загону.
28 березня в пункті пропуску «Доманове» військовослужбовці Луцького загону спільно з представниками митниці під час огляду автомобіля Рено білоруської реєстрації з використанням технічних засобів виявили у нашого співвітчизника пневматичний пістолет калібру 4,5 мм.
"За даним фактом проінформовано Ратнівське відділення поліції у Волинській області. Пневматичний пістолет вилучено правоохоронними органами для експертизи", -йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордоного загону.
28 березня в пункті пропуску «Доманове» військовослужбовці Луцького загону спільно з представниками митниці під час огляду автомобіля Рено білоруської реєстрації з використанням технічних засобів виявили у нашого співвітчизника пневматичний пістолет калібру 4,5 мм.
"За даним фактом проінформовано Ратнівське відділення поліції у Волинській області. Пневматичний пістолет вилучено правоохоронними органами для експертизи", -йдеться у повідомленні.
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