На Волині медики вирізали пацієнту уражену пухлиною нирку. ФОТО 18+
Сьогодні, 15:58
Ковельські лікарі видалили хворому нирку через ураження злоякісною пухлиною.
Про це повідомили на сторінці Ковельського ТМО.
"Наші урологи провели складну операцію – радикальну нефректомію (видалення нирки) з приводу злоякісної пухлини.
Нагадуємо, що періодичне проходження медоглядів забезпечить своєчасне виявлення захворювань на ранніх стадіях та їх успішне лікування", - йдеться у повідомленні медиків.
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Про це повідомили на сторінці Ковельського ТМО.
"Наші урологи провели складну операцію – радикальну нефректомію (видалення нирки) з приводу злоякісної пухлини.
Нагадуємо, що періодичне проходження медоглядів забезпечить своєчасне виявлення захворювань на ранніх стадіях та їх успішне лікування", - йдеться у повідомленні медиків.
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