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На Волині медики вирізали пацієнту уражену пухлиною нирку. ФОТО 18+

На Волині медики вирізали пацієнту уражену пухлиною нирку. ФОТО 18+
Ковельські лікарі видалили хворому нирку через ураження злоякісною пухлиною.

Про це повідомили на сторінці Ковельського ТМО.

"Наші урологи провели складну операцію – радикальну нефректомію (видалення нирки) з приводу злоякісної пухлини.

Нагадуємо, що періодичне проходження медоглядів забезпечить своєчасне виявлення захворювань на ранніх стадіях та їх успішне лікування", - йдеться у повідомленні медиків.

На Волині медики вирізали пацієнту уражену пухлиною нирку. ФОТО 18+
На Волині медики вирізали пацієнту уражену пухлиною нирку. ФОТО 18+

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Теги: медики, лікарня, порятунок, Волинь
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