На Волині медики вирізали пацієнту уражену пухлиною нирку. ФОТО 18+





Про це повідомили на сторінці Ковельського ТМО.



"Наші урологи провели складну операцію – радикальну нефректомію (видалення нирки) з приводу злоякісної пухлини.



Нагадуємо, що періодичне проходження медоглядів забезпечить своєчасне виявлення захворювань на ранніх стадіях та їх успішне лікування", - йдеться у повідомленні медиків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельські лікарі видалили хворому нирку через ураження злоякісною пухлиною.Про це повідомили на сторінці Ковельського ТМО."Наші урологи провели складну операцію – радикальну нефректомію (видалення нирки) з приводу злоякісної пухлини.Нагадуємо, що періодичне проходження медоглядів забезпечить своєчасне виявлення захворювань на ранніх стадіях та їх успішне лікування", - йдеться у повідомленні медиків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію